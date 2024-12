Encontro Estudantil: Secti destaca importância de parceria com SEC

Chefe de gabinete da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Marcius Gomes - Foto: Ag. A TARDE

O Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação começou nesta terça-feira, 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com mais de 5 mil estudantes do estado. O chefe de gabinete da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Marcius Gomes, destacou a importância da parceria da pasta com a Secretaria de Educação do Estado (SEC).

“É um encontro com uma importância grande para o Governo do Estado, onde se discute as principais políticas da juventude. A Ciência e Tecnologia, também secretaria de agendas transversais, vem para somar com essa gente. Neste ano, por uma recomendação do nosso governador, nós fizemos uma agenda colaborativa com a SEC, com o objetivo de fortalecer ainda mais a educação científica no estado, gerar, pensar e refletir sobre oportunidades para a juventude”, disse, ao Portal A TARDE.

Leia mais:

>> 'Ainda Estou Aqui' é pré-indicado ao Oscar 2025; veja lista

>> Tourinho critica artistas que retiram nomes de Orixás das músicas

>> Caso ferro-velho: sumiço de jovens começou com cárcere privado e tortura

Para Gomes, a realização do evento reflete nos investimentos do Estado e nas possibilidades para avançar no próximo ano.

“A exemplo dos projetos científicos que estão sendo apresentados que podem ser com base, podem ser acelerados com investimentos também da Ciência e Tecnologia, e da Fundação de Amparo à Pesquisa [...] Os projetos têm uma relação direta com as vocações territoriais e os problemas sociais desses meninos e meninas. Nós temos uma gama de possibilidades, que certamente com mais investimento, mais alinhamento de governo, nós teremos bons frutos nesse processo”, completa.