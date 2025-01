Enem 2024: 21,7 mil estudantes da Bahia podem conquistar bolsa

Programa vai apoiar estudantes na Bahia - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

Na Bahia, o total de 21.706 participantes tem nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio 2024. Neste cenário, eles estão aptos a fazerem parte do Pé-de-Meia Licenciaturas — apoio financeiro que visa fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com bom desempenho na prova.

As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante (clique aqui) e podem ser acessadas com o login único da plataforma Gov.br. Serão disponibilizadas 12 mil bolsas do programa em todo o país.

O Pé-de-Meia é destinado para futuros educadores e faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, lançado na última terça-feira, 14. O participante do Pé-de-Meia Licenciaturas recebe mensalmente R$ 1.050 durante o período regular do curso.

O programa vai apoiar financeiramente o ingresso, permanência e conclusão das licenciaturas por estudantes com bom desempenho no Enem. Dos R$ 1.050, o estudante pode sacar imediatamente R$ 700. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma unidade da rede pública de ensino dentro de até cinco anos após a conclusão do curso.