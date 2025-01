Enterro de criança morta por bala perdida acontece nesta sexta

Menino morreu na tarde desta quarta-feira, 18 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O enterro do menino de 5 anos morto após ser atingido por uma bala perdida dentro de casa, nesta quarta-feira, 18, acontece nesta sexta-feira, 20. Samuel de Andrade de Jesus será enterrado às 11h, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O velório começa a partir das 9h, na sala 6 da instituição. O caso ocorreu no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas.

"Em meio à dor da perda, nos agarramos ao brilho do seu sorriso que iluminava tudo ao seu redor, sua alegria será eterna em nossos corações", declarou a família no comunicado para a cerimônia.

Relembre o caso:

Após o disparo, Samuel foi socorrido imediatamente por familiares e levados às pressas para o Hospital Menandro de Faria, onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

O tio de Samuel de Andrade de Jesus, afirmou que a família ainda não sabe exatamente como o incidente ocorreu. Ao A TARDE, Osemar Oliveira de Jesus, de 52 anos, afirmou que o garoto foi encontrado caído no chão e que nenhum disparo foi ouvido.



Segundo a polícia, a suspeita inicial é que o disparo tenha partido de uma praça localizada logo após a ponte que divide os bairros de Itinga e Jardim das Margaridas. Diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria do crime, investigado pela 27ª Delegacia Territorial.