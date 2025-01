"Não ouvimos nenhum disparo", diz tio de menino vítima de bala perdida

Menino morreu na tarde desta quarta-feira, 18 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O tio de Samuel de Andrade de Jesus, menino de 5 anos morto por uma bala perdida na tarde desta quarta-feira, 18, afirmou que a família ainda não sabe exatamente como o incidente ocorreu. Ao A TARDE, Osemar Oliveira de Jesus, de 52 anos, afirmou que o garoto foi encontrado caído no chão e que nenhum disparo foi ouvido. O caso aconteceu no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

"Eu estava fazendo um serviço de pintura no momento do ocorrido. Quando fui buscar uma fita na casa onde ele estava, já o encontrei deitado no chão, sangrando. A tia o viu cair próximo a porta de vidro que estava aberta. Achamos que ele tivesse se machucado enquanto brincava, só quando o levaram ao hospital descobrimos que se tratava de uma bala. Não ouvimos nenhum disparo", relatou Osemar.

Ele também mencionou rumores sobre uma possível guerra entre facções criminosas na região. Contudo, segundo ele, nem familiares nem vizinhos ouviram qualquer barulho de tiro. "Nossa rua é tranquila, então essa versão não faz sentido", afirmou.

Osemar explicou que, logo após encontrarem o menino, entraram em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foram informados de que não havia veículo disponível. "Isso atrasou muito o socorro, porque tivemos que procurar um carro para levá-lo ao hospital. A própria mãe teve que levá-lo", disse emocionado.

O tio descreveu Samuel como um menino alegre e muito querido. "Os pais estão devastados. Ele era amado por todos. Os vizinhos também estão abalados. Ele tinha uma rotina tranquila, ia da casa para a escola e da escola para a casa da tia, onde brincava com a prima. Ele não ficava na rua", destacou.

A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com a Secretária de Saúde de Lauro de Freitas, mas até o momento da publicação não obteve respostas sobre o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento da criança.

No ano passado, um menino de 10 anos também morreu após ser atingido por uma "bala perdida". O caso aconteceu no dia 23 de Julho, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, Gabriel Silva da Conceição Júnior estava em frente a sua residência quando foi atingido pelo disparo.