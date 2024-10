Entregador é furtado após deixar janelas do carro aberta em Itabuna

Entregador chegou em uma van branca da marca Fiorino - Foto: Reprodução

Imagens de circuito de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem teve o celular furtado quando foi fazer uma entrega no bairro de São Gonçalo, em Itabuna, na manhã deste domingo, 13.

As imagens mostram o entregador chegando em uma van branca, da marca Fiorino, e sai com a caixa para entregar a mercadoria em um estabelecimento.

O trabalhador deixou o automóvel com as janelas abertas com o celular na parte interna. Em seguida, dois homens que passam andando pela calçada percebem o descuido, esperam ele entrar na loja efetuam o furto e saem com pressa.

Procuradas, a Polícia Civil e Militar não retornaram até a publicação desta matéria.

Confira o vídeo: