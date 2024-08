Envolvido na morte de PM em 2015 morre em confronto com a Rondesp

Indivíduo foi baleado e socorrido para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, identificado como Lucas Silva dos Santos, conhecido pelo vulgo ”Calafate”, morreu na noite desta quarta-feira, 14, durante troca de tiros com equipes da Polícia Militar (PM-BA) no bairro de Itinga, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares obtidas pela reportagem do Portal A TARDE apontam que equipes das Rondas Especiais (Rondesp) teriam trocado tiros com um grupo criminoso no bairro de Itinga.

O indivíduo foi baleado e socorrido para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos. As equipes da Rondesp também apreenderam uma arma de fogo e drogas.



Calafete é apontado como um dos envolvidos na morte da policial militar Dulcineide Bernadete de Souza, ocorrida em novembro de 2015, no bairro de Pituaçu, em Salvador. Ela foi baleada na cabeça dentro de um posto de saúde. .