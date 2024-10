Equipe de reportagem é atacada a tiros em Camaçari

Ataque aconteceu na tarde desta quarta–feira, 16 - Foto: Reprodução/Band Bahia

A equipe do programa Brasil Urgente, da Band Bahia, foi vítima de um atentado e quase foi baleada após disparos de arma de fogo, na tarde desta quarta–feira, 16, na Via Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A repórter Gil Lima e o cinegrafista Pam Salamah, gravavam informações sobre corpos encontrados na localidade, quando foram atacados por homens armados que estavam dentro de um carro preto.

“Foi tenso demais, inclusive passei mal. Graças a Deus [o tiro] não agarrou na gente. No momento, os policiais entraram nas viaturas e seguiram atrás desse carro preto”, detalhou a repórter.

“Os bandidos perderam o respeito, perderam o amor, e isso é reflexo da violência na Bahia. Estamos bem, faz parte do trabalho. A gente tá na rua, enfrentando guerra para mostrar a notícia verdadeira”, completou.

“Nossa equipe quase foi morta hoje, você tem noção do que é isso? Nossa repórter quase leva uma bala na cabeça. É muito difícil, porque tem gente que olha para um programa como o Brasil Urgente e pensa ‘é fácil, é só colocar a reportagem no ar’. Não, não é”, falou o apresentador Uziel Bueno, visivelmente abalado com a situação.

O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Militar e Civil para apurar os detalhes do caso e aguarda retorno.



