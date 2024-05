Equipe do CBMBA recupera nono corpo no Rio Grande do Sul | A TARDE

A tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) que atua no Rio Grande do Sul, recuperou, na terça-feira, 21, mais um corpo na cidade de Roca Sales, provavelmente mais um membro da família de seis pessoas que despareceu após um escorregamento de terra na região.

Os militares permanecem à procura de mais quatro familiares desaparecidos. Os bombeiros baianos atuam na localidade em conjunto com a tropa do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Durante as buscas os bombeiros tem o apoio de cães de resgate e retroescavadeira. "A situação é bem delicada, mas estamos fazendo buscas de forma bastante minucios. Sabemos que a perspectiva de acharmos pessoas com vida diminui a cada dia, mas nosso objetivo é conseguir resgatar todos os familiares", explicou o coronel Aloísio Fernandes.

Ajuda humanitária - Os bombeiros baianos que atuam junto com a força-tarefa no Rio Grande do Sul também estão dando apoio à população ribeirinha local. Estão realizando o transporte de pessoas doentes, distribuindo cestas e levando medicação aos cidadãos ilhados.

Desde o último dia 2, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) enviou 23 bombeiros para o Rio Grande do Sul. Os militares estão atuando nas regiões de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, principalmente em busca de pessoas desaparecidas e resgate de animais, além de varredura em áreas de risco e retirada de cabos de energia expostos. A tropa do CBMBA que atua no Rio Grande do Sul já resgatou pelo menos 213 pessoas em áreas de risco, 20 animais e recuperaram nove corpos.



