Nível do Guaíba cai abaixo de 4 metros pela 1ª vez em 19 dias | A TARDE

Com a redução das chuvas que causaram a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul neste mês de maio, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, caiu para 3,99 metros às 23h30 desta terça-feira, 21. Foi a a primeira vez desde 3 de maio, há 19 dias, que o nível ficou abaixo de 4 metros. A medição é feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) no cais Mauá.

O Guaíba atingiu o nível máximo de 5,33 metros no começo de maio, superando a cheia histórica de 1941, quando chegou a 4,76 metros.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a tendência é que o nível do Guaíba vá baixando de forma lenta e gradual, ficando acima dos 3 metros, que é a cota de inundação, pelo menos até meados de junho.

Ao todo, 161 pessoas morreram, 806 ficaram feridas, 82 estão desaparecidas e há mais de 653,1 mil fora de casa, conforme levantamento mais recente da Defesa Civil estadual.

