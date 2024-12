Escolas de tempo integral têm objetivos a longo prazo; entenda

Colégio Estadual de Tempo Integral Grandes Mestres - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

Com um novo modelo que vai além do ambiente tradicional de ensino, as escolas em tempo integral têm se consolidado como uma das principais apostas do Governo da Bahia para transformar a rede estadual de educação.

O projeto, que inclui infraestrutura moderna e uma proposta pedagógica robusta, foi comentado pela secretária da Educação, Rowenna Brito, em entrevista ao Grupo A Tarde, durante o Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação da Bahia, na Fonte Nova.

De acordo com a gestora, o projeto arquitetônico dessas unidades foi desenvolvido com intencionalidade para oferecer aos estudantes todas as condições necessárias para um ensino de qualidade.

“Perceba que as unidades escolares têm salas climatizadas, teatro, restaurantes. A gente tem todas as ferramentas para atingir o nosso objetivo, que é garantir a permanência, para que o aluno tenha acesso ao capital cultural, tenha tempo para aprender mais e para ficar protegido”, destacou Rowenna.

Além do foco acadêmico, o modelo de tempo integral também cumpre um papel social importante ao oferecer segurança e acolhimento aos estudantes. “A gente protege o aluno, pois na rua a gente sabe quais são os convites. A gente entrega alimentação saudável, tem segurança alimentar garantida na escola. É investimento em saúde, em segurança pública e em desenvolvimento econômico, pois se os estudantes estão na escola, as mães e os pais podem trabalhar”, explicou a secretária.

Rowenna dos Santos Brito, secretária da Educação | Foto: SHIRLEY STOLZE

Impacto a longo prazo

Rowenna Brito ressaltou ainda que as escolas em tempo integral representam um projeto de sociedade que visa transformar a realidade das famílias baianas.

“A educação em tempo integral é investimento em um projeto de sociedade, de uma nova Bahia, e não tenho dúvidas que vamos colher frutos a longo prazo. Educação é investimento no presente e no futuro dos estudantes da Bahia”, afirmou.

Com uma estrutura que inclui laboratórios, quadras esportivas, espaços culturais e ambientes climatizados, as novas unidades têm sido fundamentais para a permanência escolar e a redução da evasão. Os estudantes, além de mais tempo dedicados ao aprendizado, têm acesso a atividades artísticas, esportivas e culturais, criando uma formação mais completa.