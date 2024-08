Escolas públicas da Bahia podem adquirir livro de professora surda

Tica Raposo é um artista e dá aulas de teatro - Foto: Divulgação

Escolas públicas municipais e estaduais da Bahia podem solicitar gratuitamente o livro “2 altos, A Pró Não Ouviu! Reflexões e Estratégias para Aulas de Teatro Acessíveis”, escrito pela professora e pesquisadora surda Tica Raposo. O livro tem como objetivo implementar ações de acessibilidade para uma educação mais inclusiva.

No formulário de solicitação, cada gestor deve informar os dados da escola para cadastro. O envio é sem custo e deve e por conta do projeto. Será doado um livro por unidade escolar. No entanto, haverá prioridade para as instituições que tenham Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou profissional da educação de teatro, dança, música e artes visuais.

Ao todo, são 100 exemplares que podem ser requisitados através de um simples formulário. Ao longo de 90 páginas, a obra aborda o ‘Método Acessível’ para aulas de teatro, com apresentação de uma variedade de conjunto de estratégias criadas pela pesquisadora durante seu mestrado no programa profissional em artes na Universidade Federal da Bahia (Profartes/UFBA).

O livro visa orientar educadores e aplicar o método em aulas de diversidades. O projeto foi contemplado pelo edital Retomada Teatro, da Funarte, e obteve nota máxima entre os oito primeiros colocados no país.

Paulo Freire como referência

Para a escrita do livro, Tica Raposo usou obras de autores como Paulo Freire, Vigotsky, Flávio Desgranges e Viola Spolin como suporte para ajudar na composição das abordagens apresentadas na obra. A professora quis, a partir do conteúdo estudado, aproximar a pesquisa à realidade da sala de aula em favor da prática de ensino.

Quem é Tica Raposo

Tica Raposo é uma professora e artista surda, além de escritora, diretora teatral, pesquisadora e também professora de teatro do ensino público. Além de mestre em Artes pelo Programa de mestrado profissional Profartes, da UFBA, em 2023. Na mesma instituição, se graduou em Artes Cênicas. Hoje, ela é professora na rede municipal de ensino em Salvador.