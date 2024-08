Estudantes da rede pública se destacam na redação do Enem

Gabriel Araújo Tranzillo tirou 960 na Redação - Foto: Acervo Pessoal

Maria Tereza, as gêmeas Nara Raquel e Rute Nara, Gabriel. Em comum, os quatro têm o fato de enfrentarem o final da adolescência, serem egressos de colégios públicos do estado e agora cursarem a universidade. Compartilham, ainda, muitos planos para o futuro, que incluem retribuir às suas comunidades a herança cultural e familiar que receberam. As três meninas também dividem laços identitários, são indígenas Tuxá. Junto com outros estudantes baianos, esses jovens se destacaram no Enem 2023, obtendo notas a partir de 900 na redação. Agora, estudam para se formar em Medicina, Direito e Engenharia de Software.

A Bahia foi o estado com mais inscritos no Enem 2024, ficando atrás de São Paulo e Minas Gerais. Levantamento da Secretaria da Educação do Estado (SEC) mostra que dos mais de 140 mil inscritos este ano, 120.505 são da rede estadual de ensino, um aumento de 38,5% em relação aos 87 mil que se inscreveram em 2023, quando os personagens desta reportagem fizeram a prova. Além de Salvador, os estudantes com desempenho excelente no exame são de colégios estaduais em cidades como Rodelas, Ibirapitanga, Potiguara, Amélia Rodrigues, Brejões e Irecê.

Para a pasta, o bom desempenho dos estudantes se deve ao esforço pessoal de cada um e às ações de preparação para as provas, que são oferecidas na rede pública estadual, com destaque para programas como o Universidade para Todos (UPT) e o Pé-de-Meia, incentivo financeiro-educacional criado pelo governo federal, que visa promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes do ensino médio público.

A Bahia também tem quatro universidades públicas estaduais: Santa Cruz (Uesc), Sudoeste Baiano (Uesb), Feira de Santana (Uefs) e do Estado da Bahia (Uneb). Para este ano, o valor estimado de repasse de recursos para custeio e manutenção dessas instituições é de pouco mais de R$2,3 bilhões, segundo nota da SEC.

Estudantes matriculados em cursos de graduação nas quatro universidades estaduais (Uebas) são beneficiados ainda pelo Mais Futuro, programa que visa apoiar a frequência em sala de aula e proporcionar melhores condições de aprendizagem, ajudando os beneficiados a se manterem e concluírem os estudos.

“Este ano, o programa recebe um investimento superior a R$ 56 milhões e oferece três tipos de auxílio permanência: Perfil Básico, para estudantes que residem próximos à universidade, com auxílio de R$ 300; Perfil Moradia, para aqueles que moram a mais de 100 km da universidade, com auxílio de R$ 600; e Perfil Complementar, para beneficiários de outros auxílios, desde que atendam aos critérios dos perfis Básico ou Moradia”, acrescenta a SEC, em trecho da nota.

O futuro pela frente

Maria Teresa Pereira de Araújo, 17, começou esta semana o curso de Medicina da Uefs. Ela fez 920 pontos na redação do Enem e já tinha passado pela prova do exame, anteriormente, em 2022, como treineira, quando cursava o 2º ano do Ensino Médio.

A adolescente diz que está animada e que na primeira semana de recepção aos alunos, gostou da acolhida. “É um sonho da minha vida desde criança ser médica e eu estou aproveitando ao máximo cada momento desse ingresso na universidade”, conta ela, que desde a pandemia, começou a fazer cursinho e manteve a rotina até concluir o 3º ano. “Eu reforcei bastante os estudos da área de ciências da natureza e a redação, que são as áreas mais cobradas para quem quer ingressar em medicina”.

Quando concluir o curso, Maria Tereza pretende voltar para a comunidade Tuxá e clinicar. Depois, pretende fazer residência médica na área de neurologia. A adolescente concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco, em Rodelas.

Tayra Vieira Almeida de Oliveira, coordenadora pedagógica da unidade, explica que, atualmente, o colégio oferece desde a educação infantil até o ensino médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O colégio foi criado em 2001 e hoje tem 260 alunos, todos indígenas da etnia Tuxá. As médias de notas para o Enem dos alunos da casa ficam acima de 600 ou 700 pontos.

“As turmas são pequenas, têm em média 12 alunos, o que permite um atendimento mais individualizado e os professores podem se dedicar mais a cada estudante. A escola trabalha muito com projetos que buscam estimular a escrita, a pesquisa, a sistematização do pensamento e esses projetos estão focados na cultura e nos saberes da nossa comunidade. Os estudantes, desde os pequenininhos, constroem esse conhecimento também a partir das conversas com os mais velhos, com as pessoas que conhecem, participando ativamente da vida comunitária”, afirma Tayra.

A estudante Maria Teresa | Foto: Acervo Pessoal

Retribuição à comunidade



Nara Raquel e Rute Nara Cruz Ferreira, gêmeas de 18 anos, também estudaram na Capitão Francisco e obtiveram, respectivamente, 960 e 900 pontos na redação. Nara Raquel estuda Direito na Uneb e concluiu este mês o primeiro semestre. Já sua irmã, Rute Nara, começou agora o primeiro semestre do Bacharelado Interdisciplinar (BI) de Saúde, na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

“Eu acredito que a universidade estadual vai oferecer muitas possibilidades profissionais futuras para mim”, diz Nara, que deseja passar um período prestando serviço para a sua comunidade após se formar, principalmente na resolução das pautas que são importantes para os indígenas Tuxá, como a demarcação de terras e a preservação de territórios tradicionais.

Durante a preparação para o Enem, ela fez cursinho em paralelo às atividades do colégio, onde também participava das atividades de reforço oferecidas. “Eu tinha um cronograma semanal de estudos e no início foi um pouco difícil conciliar a conclusão do ensino médio com a preparação para o Enem, mas criei uma rotina de estudos e aproveitei também para fazer atividade física e me distrair, para descansar e administrar melhor o estresse com as provas”.

Apesar de serem irmãs com idades iguais e cursarem as mesmas séries na escola, as meninas tinham rotinas de estudo separadas porque pretendiam cursar faculdades distintas, que exigiam preparações específicas.

Rute Nara quer ingressar em medicina após concluir o BI de Saúde. “Eu gostei bastante dos primeiros dias de aula, da receptividade dos colegas e de conhecer novas pessoas e frequentar novos círculos sociais”, afirma.

Em 2022, ela e a irmã fizeram o Enem como treineiras e Rute criou o seu cronograma para estruturar a revisão das matérias e do currículo, fez cursinho, assistia lives, usava apostilas, vídeo aulas e fez muitos exercícios e simulados de provas. Para os estudantes que estão concluindo o ensino médio e se preparando para o Enem 2024, ela diz que sabe que é difícil conciliar as duas coisas.

“Vale criar um cronograma de estudos para o Enem, mas sem descuidar dos conteúdos da escola. E é importante também manter uma vida social saudável e ter atividades de lazer para descansar da pressão das provas e dos estudos”.

O menino que ama ensinar

De Salvador, Gabriel Araújo Tranzillo, 19, atualmente cursa Engenharia de Software e a Licenciatura em Matemática, ambos na Universidade Católica (Ucsal). Sua nota na redação foi 960 e ele concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, em São Cristóvão.

Criado na região da Liberdade, hoje mora com os pais no Jardim das Margaridas e, além dos dois cursos universitários, dá aulas de reforço escolar para alunos particulares. Gabriel mantém um site onde posta as suas aulas e costuma se engajar em campanhas de arrecadação de livros para incentivar a leitura na comunidade. Na redação do Enem, ele usou a paixão por literatura a seu favor e citou Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, no texto sobre acesso à educação e ao trabalho para as mulheres.

Na comunidade onde cresceu, passava muito tempo com a avó, professora aposentada de História, que era quem o ajudava nas atividades escolares. “Ela foi a primeira pessoa que me estimulou. Ela ensinava história, mas para me ajudar em outros conteúdos, estudava primeiro os assuntos e depois repassava para mim. Isso me incentivou a também gostar de ensinar”, conta Gabriel.

O estudante revela que além de frequentar o colégio, fez o Universidade Para Todos, estudava em casa e lia muito. Para os estudantes que estão se preparando para o Enem, Gabriel diz que a redação é sempre uma surpresa e que ele sempre fala para os próprios alunos evitarem tentar antecipar qual vai ser o tema.

“Na internet tem muita gente que cita possíveis temas para a redação e as pessoas ficam com aquilo na cabeça, aflitas e em busca de repertório pronto para esse possível tema, quando a redação acaba sendo totalmente surpreendente ao chegar diante da prova. Aconselho que as pessoas leiam livros diferentes, estudem diversos temas e tópicos de atualidades, para assim terem um repertório para desenvolver a redação”.

O estudante Gabriel Araújo Tranzillo | Foto: Acervo Pessoal

A TARDE Educação inicia programa semanal com dicas para as provas



O Grupo A TARDE, através do A TARDE Educação, lançou nesta semana o quadro Dicas do Enem 2024, que vai oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas para ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No Dicas do Enem 2024 os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, por meio de vídeos de até cinco minutos no Instagram @atardeeducacao. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras e seguem até o mês de novembro.

A estreia do projeto, na última quarta, 17, contou com a apresentação da psicóloga Nádia Queiroz, psicoterapeuta especialista em adolescentes e adultos, que explicará técnicas de estudos, adaptação e concentração na hora da aplicação do exame, que é uma das grandes dificuldades entre os estudantes.

A participação de profissionais de saúde, como psicólogo e nutricionista, está inclusa na programação de conteúdos do Dicas do Enem 2024. Eles serão responsáveis por oferecer sugestões de bem-estar físico e mental para os estudantes, que são fundamentais na preparação para o vestibular.

A TARDE Educação

Estudantes do Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco, em Rodelas | Foto: Divulgação

Projeto iniciado em abril de 1996, o A TARDE Educação tem como objetivo estimular o desenvolvimento da competência leitora com enfoque na formação integral do sujeito, colaborando assim com a aquisição das competências críticas e éticas através do manuseio e da produção das mídias na escola.



A iniciativa, que já foi premiada internacionalmente, possibilita aos professores o acesso ao jornal como instrumento pedagógico potencial ao trabalho com os temas transversais e a interdisciplinaridade; e capacitá-los por meio de cursos e videoaulas a utilizar com eficácia os recursos das plataformas tecnológicas.

Conheça ações de educação adotadas na Bahia

Para garantir o bom desempenho dos estudantes da rede estadual em provas como o Enem, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) desenvolve ações de incentivo. A coordenadora de Políticas para a Juventude da SEC, Larissa Lima, apresenta algumas dessas iniciativas:

Universidade para Todos (UPT) - São 345 polos que oferecem aulões preparatórios para o ENEM, sendo 124 em escolas estaduais. No ano passado, o programa atendeu 19.426 pessoas. “É uma parceria com as universidades estaduais, principalmente a Uneb. Alunos selecionados dessas universidades fazem aulas e simulados com os estudantes do Ensino Médio, no contraturno das atividades regulares da escola. É para estudantes do 3º ano e também egressos do ensino público”;

Plataforma Plural - Desde o ano passado, a SEC iniciou um programa de gestão para recompor as aprendizagens que ficaram prejudicadas por conta da pandemia de Covid-19. “Passamos a acompanhar a partir de uma plataforma plural para construção de aprendizagens, desenvolvida junto com a Fundação Getúlio Vargas. Nós medimos o nível de aprendizagem para fortalecer os pontos onde os estudantes têm mais dificuldade. Então, fazemos uma avaliação prévia e depois o planejamento dos conteúdos”. A plataforma pode ser acessada também pelos professores e alunos, que encontram conteúdos extras para reforço das aulas;

TV Conexões - No canal da SEC no Youtube e no Instagram, os estudantes têm vídeoaulas com a professora Vina Queiroz, com dicas para a redação. Há também conteúdos de Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. “Na última semana, fizemos em escolas de Salvador diversas gravações desses aulões. Participaram unidades de Paripe, Plataforma, Rio Vermelho, Cabula, Lobato, Valéria, Liberdade, Vila Canária, Cajazeiras, Nazaré e Caixa D'água”;

Líderes de sala - Ações de fortalecimento nas escolas em que líderes de classe, que são estudantes eleitos na própria escola e que representam os demais estudantes, se unem aos coordenadores, professores e gestores escolares para traçar planos de incentivo para os colegas se inscreverem no Enem. “Ainda enfrentamos muito a ideia equivocada de que o estudante da escola pública não pode acessar uma universidade. E, no entanto, ele pode e deve ocupar esse espaço”;

Escolas abertas - Unidades de ensino da rede estadual ficam abertas no período de solicitação de isenção de taxa de inscrição e durante o próprio período de inscrição no Enem para que os estudantes ou egressos que precisarem, possam contar com o auxílio de um profissional da escola e computadores;

Turnê pelas universidades - Estudantes da rede são levados para as universidades e participam de feiras de profissões e encontros com estudantes que estão no ensino superior para entender a rotina acadêmica. O movimento inverso também ocorre. “No ano passado, levamos os estudantes para a Ufba, para uma feira de profissões em que os próprios alunos das graduações apresentavam os cursos. Fizemos em Salvador, com uma média de mil estudantes. Esse ano, queremos ampliar para a Região Metropolitana, Feira de Santana, Alagoinhas,entre outros, totalizando 20 município