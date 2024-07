Odontomóvel transformando a autoestima dos estudantes da rede estadual

Desde o início das atividades foram realizados 42.560 atendimentos - Foto: Divulgação SEC

O Odontomóvel, serviço que integra o Programa Saúde Mais Perto nas Escolas, do Governo da Bahia, está levando saúde bucal para as unidades escolares da rede estadual localizadas em diferentes regiões do estado. A iniciativa é realizada através de uma parceria entre as secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab). Os atendimentos são realizados de forma gratuita.

Desde o início das atividades, em março, até junho deste ano, foram realizados 42.560 atendimentos, beneficiando 235 unidades escolares de 102 municípios baianos. A ação itinerante oferece, de forma gratuita, serviços que incluem avaliação bucal, limpeza, restauração, tratamento de canal, cirurgias odontológicas e exames radiológicos. Os atendimentos são realizados em carretas equipadas como consultórios, com capacidade para abrigar, simultaneamente, até dez dentistas de diversas especialidades, além dos demais profissionais que completam a equipe.



Para ter acesso ao serviço, os interessados devem apresentar a carteira do SUS atualizada, juntamente com os documentos de identificação, além do termo de autorização devidamente assinado pelos pais ou responsáveis, no caso de menores de idade. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h e contam com atividades educativas e orientações sobre os cuidados com a saúde bucal. Nesta terça-feira (16), por exemplo, foi a vez dos estudantes e professores do Colégio Estadual Imaculada Conceição, em Cafarnaum, e do Colégio da Polícia Militar de Alagoinhas serem beneficiados com os serviços.