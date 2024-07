Clube da Série B negocia a contratação de zagueiro do Bahia

Marcos Victor em ação com a camisa do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Zagueiro Marcos Victor, do Bahia, negocia seu retorno ao Ceará, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão cederia o defensor por empréstimo até dezembro de 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal O Povo.

Leia mais:

Marcos passou por duas temporadas pelo clube alvinegro e de acordo com a publicação, manifestou seu desejo em voltar a atuar por lá. A diretoria do Vozão agiliza as tratativas para poder contar com o jogador o quanto antes.

Natural de Fortaleza, Marcos Victor Ferreira da Silva tem 22 anos e foi teve passagens na base por Aliança, Ferroviário e Floresta. Ele se profissionalizou em 2021 no Ceará. Pelo time principal do Vozão, foram 12 partidas disputadas.

Com passagem pelo Alvinegro entre 2021 e 2022, Marcos foi contratado pelo Bahia no início da temporada de 2023, mas sofreu uma lesão ligamentar no joelho e passou longo período fora dos gramados. Neste ano, disputou apenas cinco partidas pela equipe.

Uma das primeiras contratações do Grupo City, Marcos Victor chegou ao Bahia em dezembro de 2022, adquirido por 800 mil euros parcelados em duas vezes, sendo o valor total convertido na nossa moeda de R$ 4,4 milhões.

Com a camisa azul, vermelha e branca, ele teve poucas oportunidades e conviveu com uma lesão ligamentar no joelho, acometido no início de 2023. Na atual temporada, atuou por apenas cinco partidas.