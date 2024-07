A TARDE Educação promove formação de mais de 40 profissionais da EJA

- Foto: Divulgação

O Programa A TARDE Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Conde, realizou na última quinta-feira, 11, uma formação para 48 profissionais da EJA com minicursos presenciais, que recebeu temas como: "tirinhas em ambientes educacionais" e "práticas de produção e interpretação da notícia".

Os minicursos proporcionaram um momento de aprimoramento prático, com foco em ações pedagógicas significativas para estudantes jovens, adultos e idosos, ampliando as possibilidades didáticas em sala de aula.

>> A TARDE Educação celebra 28 anos de educomunicação

A Professora Resiane Silva, da Educação Especial, comentou sobre a importância da formação. "Que mais cursos como esse sejam promovidos. Foi um momento enriquecedor. Parabéns à equipe da EJA e ao A TARDE Educação.

A gerência da EJA, representada por Márcia Mariño e Tatiane Rosa de Menezes, planeja promover novos momentos formativos, visando ampliar a rede de compartilhamento de ações exitosas na rede de ensino, disseminando boas práticas educacionais, incentivando a troca de experiências e o desenvolvimento contínuo de seus profissionais e alunos.