Esplanada sedia 14º Trilhão de Motos neste fim de semana

- Foto: Divulgação

A cidade de Esplanada será palco de mais uma edição do Trilhão de Motos, que chega à sua 14ª edição nos dias 3 e 4 de maio. O evento, que já é referência no calendário esportivo do estado da Bahia, promete reunir motociclistas de diversas partes da região.

Os participantes percorrerão trilhas desafiadoras compostas por matas, lamas, morros, subidas e descidas, sempre com os devidos equipamentos de segurança. Sem caráter competitivo, o trilhão tem como foco o espírito esportivo e a conexão com a natureza.

A programação começa no sábado, 3, com recepção dos participantes, venda de kits, som mecânico e serviços de alimentação. No domingo, 4, o dia começa com café da manhã e oração, seguido pela largada do trilhão. Após o percurso, haverá almoço, sorteio de brindes e encerramento com atrações sonoras.

Além de promover o esporte off-road de forma consciente, o evento também gera impacto positivo na economia do município, aquecendo setores como comércio, turismo e serviços.