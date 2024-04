Estádio de Pituaçu ganhará reforma nas estruturas | A TARDE

O Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, passará por reforma para abrigar novas estruturas no espaço esportivo. Dentre as mudanças esperadas para o equipamento, gerido pelo governo da Bahia, estão: a instalação de uma ouvidoria para atendimento aos torcedores e a disponibilização de locais adequados para que sejam instalados um Posto de Comando da Polícia Militar e uma Delegacia da Polícia Civil.

Leia também

>> Estádio de Pituaçu terá eventos em sequência no primeiro semestre

As modificações deverão ser entregues à população no prazo máximo de dois meses, conforme determina o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público e a Secretaria de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Na oportunidade, também será adicionada numeração em todos os assentos do estádio e haverá a substituição dos alambrados por placas de vidro ou estrutura semelhante, além do registro em documento de todas as ocorrências de violência relacionadas aos eventos desportivos no local.