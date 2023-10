Estado convoca servidores aniversariantes para prova de vida | A TARDE

Os servidores inativos e pensionistas do Estado que aniversariam no mês de outubro devem realizar a prova de vida até o dia 31. A convocação da Superintendência de Previdência Estadual (Suprev) deste mês é direcionada a 9.658 beneficiários do Poder Executivo Estadual, além de 324 do Tribunal de Justiça e nove do Ministério Público.

A Previdência Estadual alerta para o fato de que ainda há 3.541 beneficiários convocados este ano com pendências na prova de vida, dos quais 1606 são aniversariantes de setembro. A agenda de convocação da Previdência Estadual segue sempre o mês de aniversário do beneficiário.

“Em casos de eventuais suspensões, o pagamento é retomado à medida que o beneficiário se submete ao procedimento”, orienta a coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da Suprev, Sílvia Machado, ao explicar que a iniciativa permite à Previdência Estadual ter controle sobre os benefícios e manter a sua base cadastral, evitando pagamentos indevidos e tentativas de fraude.

A prova de vida deve ser feita por meio digital, através do site GOV.BR. Além da versão digital, os beneficiários podem optar pelas modalidades de prova de vida por videoatendimento ou presencial.

Nestes dois casos, o serviço está disponível para todos os convocados, incluindo retardatários, com agendamento prévio por meio do SAC Digital ou no call center da Suprev/SAC pelos telefones 0800 071 5353 (para ligações gratuitas por celular ou fixo, de qualquer lugar do Brasil) e (071) 4020-5353 (para Salvador e Região Metropolitana, de telefone fixo ou celular). Mais informações podem ser obtidas no RH Bahia (www.rhbahia.ba.gov.br).