Estado disponibiliza novo crédito de mais R$ 3,3 mi para estudantes

O Governo do Estado já disponibilizou o novo crédito do Programa Mais Futuro aos estudantes das quatro universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS e UESB). Isto significa R$ 3.380.900 de transferência de renda para 8.419 universitários beneficiados.



O Mais Futuro é uma política de permanência que tem o objetivo de contribuir para que os estudantes possam cursar e concluir suas graduações. O orçamento do governo estadual previsto para o programa, em 2023, é de R$ 45 milhões. Desde que foi criado, em 2017, o Mais Futuro já beneficiou 24.450 universitários, a partir de um investimento de mais de R$ 228 milhões.

O estudante que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio-permanência no valor de R$ 300, ao longo do período letivo, e é enquadrado no Perfil Básico. Já o aluno que reside a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula e precisou se mudar de domicílio para frequentar o curso faz parte do Perfil Moradia e, portanto, recebe o valor de R$ 600, por 12 meses.

Mais Futuro

O Programa Mais Futuro dá acesso aos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais, desde que não tenham concluído nenhum outro curso de nível superior e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no CadÚnico.