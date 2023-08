Estado divulga lista de progressões e promoções de servidores na Bahia

O Governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 22, a lista de 3.908 progressões e 670 promoções de servidores ocupantes de carreiras do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, referentes ao ano de 2021.

Na Bahia, as ações de valorização dos servidores estatutários através do desenvolvimento nas carreiras são embasadas legalmente pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV.

“A valorização do servidores é um direito e, ao mesmo tempo, um reconhecimento pelo trabalho de excelência que eles vêm desempenhando na Sesab. Vamos seguir capacitando nossos servidores e contribuindo ainda mais com a boa prestação de serviço à população baiana”, analisa a secretária da Saúde Roberta Santana.

Os critérios de evolução na carreira, pautados no mérito e na qualificação profissional, contribuem para aumentar a eficiência e a eficácia das instituições e da prestação dos serviços públicos.

Para saber mais, acesse o DOE em: dool.egba.ba.gov.br/