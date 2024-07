Estado investirá 31 milhões em reforma e ampliação de hospital na BA

As obras devem ser concluídas em 12 meses - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

O Governo do Estado vai investir cerca de 31 milhões para reforma completa e ampliação do Hospital de Capim Grosso, cidade na região norte da Bahia. A assinatura autorizando o processo licitatório para a requalificação foi assinada nesta quinta-feira, 4, pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Com a reforma e ampliação, o hospital aumentará a capacidade de atendimento, saindo dos atuais 57 leitos para 68 - entre clínicos, cirúrgicos, obstétricos e pediátricos.

A população terá acesso a serviço de urgência obstétrica; internação clínica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica; serviço de apoio diagnóstico e terapêutico; laboratório de análises clínicas; ambulatório e fisioterapia para os pacientes internados, além de outros serviços. As gestantes ainda terão à disposição um Centro de Parto Normal Intra-hospitalar, possibilitando uma assistência ainda mais humanizada.

A licitação será publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. De acordo com a secretária Roberta Santana, após a ordem de serviço, as obras devem ser concluídas em 12 meses.