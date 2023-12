Estudante de medicina é presa por tráfico de drogas na Bahia | A TARDE

Uma estudante de medicina foi presa na quarta-feira, 20, no município de Feira de Santana, durante a Operação Ratoeira 2, da Polícia Civil de Sergipe com o apoio de policiais da Bahia.

De acordo com as informações do site Fan f1, de Sergipe, a mulher foi identificada como Fernanda Monteiro Correia, de 29 anos. Ela foi encontrada após troca de informações entre as corporações baiana e sergipana.

Conforme o diretor do Denarc, Ataíde Alves, a partir das investigações que resultaram na prisão de Breno Vinícius Garção Martins, duas mulheres foram identificadas. “A partir daí, nós começamos a investigar a questão da lavagem de dinheiro. Descobrimos que aqui em Sergipe havia duas mulheres. Uma é mãe de um filho dele, e a outra é uma ex-namorada do investigado”, explicou.

Em imagens obtidas durantes as investigações, Fernanda aparece empunhando uma arma longa e uma pistola. Ela é apontada como namorada de Breno Hamster, preso em uma investigação da Polícia Civil de Sergipe no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em março deste ano.

Ainda conforme Ataíde Alves, a investigação identificou que as contas dessas duas mulheres eram utilizadas por Breno Vinícius Garção Martins para transferências bancárias ilícitas. “E as prisões ocorreram no bairro Farolândia, na Zona Sul de Aracaju, e a outra em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana. A terceira mulher foi presa em Feira de Santana (BA)”, detalhou.

A operação foi deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Feira de Santana (BA), Polícia Civil da Bahia e Polícia Militar da Bahia.

Em nota ao Portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão. "A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), em apoio ao Denarc de Sergipe realizou o cumprimento de mandado de prisão de uma mulher, na cidade de Feira de Santana, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas".

Prisão de ‘Breno Hamster’

Breno Vinícius Garção Martins, conhecido como “Breno Matuto” ou “Breno Hamster”, foi preso no Rio de Janeiro após um monitoramento de 15 dias na comunidade da Nova Holanda, no Complexo de Comunidades da Maré, na Zona Oeste da capital fluminense. Ele foi preso em ação conjunta entre o Denarc, Divisão de Inteligência (Dipol) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope/RJ), no dia 23 de março.



Também participaram da troca de informações que resultou na operação que prendeu Breno Vinícius Garção Martins, a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Aracaju e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/RJ). Além do cumprimento do mandado de prisão, em 23 de março, também foi registrada a prisão em flagrante dele no âmbito do Rio de Janeiro, já que ele foi detido com drogas, um fuzil calibre 5.56 e uma pistola calibre 9mm.