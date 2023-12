Estudante de medicina presa por tráfico na Bahia será transferida | A TARDE

A estudante de medicina, Fernanda Monteiro Correia, de 29 anos, que foi presa em Feira de Santana (BA) por ligação com uma organização criminosa com atuação em tráfico de drogas e lavagem de capitais, será transferida para Sergipe. Ela foi presa a partir das investigações na Operação Ratoeira 2, da Polícia Civil de Sergipe, com o apoio de policiais da Bahia.

Em imagens obtidas durantes as investigações, Fernanda aparece empunhando uma arma longa e uma pistola. Ela é apontada como namorada de Breno Hamster, preso em uma investigação da Polícia Civil de Sergipe no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em março deste ano.

De acordo com informações policiais, Breno utilizava as contas de Fernanda e outra mulher para realizar transferências bancárias ilícitas.

Breno Vinícius Garção Martins, conhecido como “Breno Matuto” ou “Breno Hamster”, foi preso no Rio de Janeiro após um monitoramento de 15 dias na comunidade da Nova Holanda, no Complexo de Comunidades da Maré, na Zona Oeste da capital fluminense. Ele foi preso em ação conjunta entre o Denarc, Divisão de Inteligência (Dipol) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope/RJ), no dia 23 de março.