Estudante é esfaqueada durante briga em escola na Bahia | A TARDE

Uma estudante foi esfaqueada dentro uma escola pública em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na última quinta-feira, 9.

Segundo as informações da Polícia Militar, policiais militares da 36ª CIPM foram acionados para averiguar uma situação de briga entre alunas no interior de um colégio. Ao chegar no local, a guarnição visualizou à agressora desferindo vários golpes de faca na vítima.

Durante a ação, os agentes contiveram a suspeita. Já a jovem atingida foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento da região. Após o atendimento, a vítima e a suspeita foram encaminhadas para 25º DT, onde a ocorrência foi registrada.

Em nota, a Secretaria de Educação da Bahia (SEC-BA) informou que as estudantes são maiores de idade e a direção da unidade escolar acionou imediatamente a Polícia Militar. O colégio prestou socorro a uma das envolvidas. A estudante foi atendida e liberada.

A pasta salientou ainda que "a direção da unidade desenvolve nas escolas ações pedagógicas de prevenção ao bullying e de combate a todo tipo de violência, preconceito e discriminação e ressalta que a escola é um ambiente de aprendizagem, mas também de cuidado, acolhimento e afeto".

