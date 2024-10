Estudantes da rede pública vencem prêmio em Feira de Ciência

Estudantes da rede de ensino da rede pública foram premiados - Foto: Divulgação | Secretaria da Educação

Estudantes do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Salvador e do Colégio Estadual Professora Silvia Ferreira de Brito, localizado em Ribeira do Pombal, foram premiados na Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit) 2024, que aconteceu neste sábado, 12, na cidade de Recife, em Pernambuco.

Veja também:

>>>Programa disponibiliza gratuitamente espaços culturais para produções

>>>Escola Municipal em Teixeira de Freitas promove Feira de Empreendedorismo

Com o projeto “Absorvente de fibra de bananeira”, os estudantes Mirelly Alves Santana, de 16 anos, e Antônio Kelvin Santana, de 15, ambos do 1ª ano do Ensino Médio conquistaram os seguintes prêmios: 1ª lugar no prêmio Internacional “Por um mundo sem lixo”, 3ª lugar na categoria “Ciências Agrárias” e credenciamento para participar do Encuentro de Jóvenes Investigadores (INICE), que acontecerá em dezembro de 2025, em Salamanca, na Espanha.

Estudantes criaram projetos cientifícos | Foto: Divulgação | Secretaria da Educação

Os estudantes do CJCC de Salvador, que fazem parte do Clube de Ciências Sementes da Bahia, também foram premiados. O projeto “Inventário Verde: Reconhecimento e Valorização da Flora do Dique do Tororó”, criado por Ariane Silva Santos, Everton Ribeiro e Francine Barbosa conquistou o 4ª lugar na área de Meio Ambiente e credencial para participar da Expo Ciência Nacional México, em 2025.

| Foto: Divulgação | Secretaria da Educação

| Foto: Divulgação | Secretaria da Educação

Já o “Projeto Pé na Mata”, com autoria de Jhonatas São José, Rubem Pablo Barros e Everton Silva, ficou em 4ª lugar na área de Engenharias e recebeu credencial para participar da International Research School (IRS), na Rússia, também em 2025.

A feira de ciência e tecnologia do Nordeste visa despertar nos estudantes o interesse pela produção científica, através da construção de projetos de pesquisas no cotidiano escolar. Através da Secretaria da Educação do Estado (SEC), o Governo do Estado custeou as passagens e hospedagens para a participação dos estudantes em eventos científicos que acontecem em diversos estados brasileiros e em diferentes países.