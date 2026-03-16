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TECNOLOGIA

Evento transforma Guanambi no epicentro do saber no Semiárido

IV Tenda da Ciência chega à cidade com a missão de democratizar o acesso ao saber

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/03/2026 - 13:31 h

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Tenda da Ciência já impactou mais de 10 mil pessoas em edições passadas
Tenda da Ciência já impactou mais de 10 mil pessoas em edições passadas -

Nos dias 24 e 25 de abril de 2026, a Praça Henrique Pereira Donato (Praça do Feijão) em Guanambi vai deixar de ser apenas um ponto de passagem para se tornar o epicentro do conhecimento no semiárido baiano.

A IV Tenda da Ciência chega à cidade com a missão de democratizar o acesso ao saber, unindo tecnologia, arte e sustentabilidade em uma estrutura aberta ao público.

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Conexão

Com o tema “Rios, Riachos e Oceano: Integrando Paisagens Hídricas e Promovendo a Cultura Oceânica para a Resiliência Climática no Semiárido”, o evento propõe um diálogo necessário e urgente.

A ideia é mostrar como a gestão das águas no sertão está conectada aos desafios globais das mudanças climáticas e à preservação dos oceanos.

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Expectativa

O evento é gratuito e foi desenhado para ser uma experiência imersiva. Entre os destaques, os visitantes vão encontrar:

  • Demonstrações de robótica, games, informática e protótipos tecnológicos.
  • Exposições científicas e experimentos que podem ser manipulados pelo público.
  • Projetos que abrangem desde ciências da natureza e agroindústria até humanidades e meio ambiente.
  • Apresentações de teatro, música e dança, reafirmando que a ciência e a arte caminham juntas.

"A Tenda da Ciência já impactou mais de 10 mil pessoas em edições passadas, consolidando-se como uma ferramenta de transformação social e desenvolvimento para a região."

Inscrições e participação

O evento não é apenas para contemplação, mas para protagonismo estudantil. Alunos do ensino fundamental, médio, técnico e superior de instituições públicas e privadas de toda a Bahia podem submeter seus projetos científicos.

O evento tem como público-alvo, estudantes, educadores, pesquisadores e a comunidade em geral. A visitação é aberta a escolas da região e moradores que desejam explorar o universo científico de perto.

Inspirada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a iniciativa busca despertar vocações e mostrar que a ciência está presente no cotidiano, sendo essencial para o futuro sustentável do território.

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Tags:

educação científica guanambi Tenda da Ciência

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