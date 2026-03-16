TECNOLOGIA
Evento transforma Guanambi no epicentro do saber no Semiárido
IV Tenda da Ciência chega à cidade com a missão de democratizar o acesso ao saber
Por Rodrigo Tardio
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Nos dias 24 e 25 de abril de 2026, a Praça Henrique Pereira Donato (Praça do Feijão) em Guanambi vai deixar de ser apenas um ponto de passagem para se tornar o epicentro do conhecimento no semiárido baiano.
A IV Tenda da Ciência chega à cidade com a missão de democratizar o acesso ao saber, unindo tecnologia, arte e sustentabilidade em uma estrutura aberta ao público.
Conexão
Com o tema “Rios, Riachos e Oceano: Integrando Paisagens Hídricas e Promovendo a Cultura Oceânica para a Resiliência Climática no Semiárido”, o evento propõe um diálogo necessário e urgente.
A ideia é mostrar como a gestão das águas no sertão está conectada aos desafios globais das mudanças climáticas e à preservação dos oceanos.
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Expectativa
O evento é gratuito e foi desenhado para ser uma experiência imersiva. Entre os destaques, os visitantes vão encontrar:
- Demonstrações de robótica, games, informática e protótipos tecnológicos.
- Exposições científicas e experimentos que podem ser manipulados pelo público.
- Projetos que abrangem desde ciências da natureza e agroindústria até humanidades e meio ambiente.
- Apresentações de teatro, música e dança, reafirmando que a ciência e a arte caminham juntas.
"A Tenda da Ciência já impactou mais de 10 mil pessoas em edições passadas, consolidando-se como uma ferramenta de transformação social e desenvolvimento para a região."
Inscrições e participação
O evento não é apenas para contemplação, mas para protagonismo estudantil. Alunos do ensino fundamental, médio, técnico e superior de instituições públicas e privadas de toda a Bahia podem submeter seus projetos científicos.
O evento tem como público-alvo, estudantes, educadores, pesquisadores e a comunidade em geral. A visitação é aberta a escolas da região e moradores que desejam explorar o universo científico de perto.
Inspirada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a iniciativa busca despertar vocações e mostrar que a ciência está presente no cotidiano, sendo essencial para o futuro sustentável do território.
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