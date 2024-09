Ex-cunhado baleado por idoso em Salvador recebe alta

Caso aconteceu no dia 2 de setembro - Foto: Reprodução

O homem que foi baleado pelo ex-cunhado, um idoso de 78 anos, num condomínio no bairro de São Marcos, em Salvador , recebeu alta hospitalar na noite de terça-feira, 10.

Dermeval Pereira Bahia estava internado desde o dia 2 de setembro quando, seu ex-cunhado, Antônio Augusto de Almeida Gomes, que segue custodiado em um hospital,



O suspeito não aceitava o fim da relação com a ex-companheira, com quem viveu por mais de 20 anos, e acreditava que os irmãos influenciavam nas decisões dela, inclusive de se separar dele.

Segundo informações do Grupo A TARDE, o idoso tinha uma medida protetiva solicitada pela ex-esposa Dilma Pereira desde janeiro deste ano, quando se separaram. No entanto, ele não aceitava o fim do relacionamento.

O irmão da ex-esposa do idoso foi socorrido para o Hospital São Rafael, onde Antônio também invadiu para completar a tentativa de assassinato. No entanto, sem sucesso, o idoso atirou em si mesmo, e em seguida, foi internado na mesma unidade de saúde.

Entenda o caso

Câmeras de segurança mostraram o momento que o idoso invadiu o mercadinho do condomínio em que a ex-esposa mora, na tentativa de assassiná-la. Contudo, como não a encontrou, atirou no ex-cunhado que estava no local.

Nas imagens registradas, é possível ver o momento em que Antônio surge na janela do estabelecimento comercial com uma arma e efetua os disparos. Ele ainda entra no local e dispara outras vezes. Em seguida, o idoso foge do local.

Inconformado com término

Antônio não aceitava o fim do relacionamento com Dilma, e acreditava que os irmãos da ex-esposa influenciaram a decisão da separação e os ameaçava constantemente.