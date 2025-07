Ex-dirigentes da Rede na Bahia podem ser expulsos do partido

Professora Cleonice teve candidatura retirada pela federação PSOL/Rede em Itabuna - Foto: Reprodução

A professora Cleonice Monteiro, ex-candidata a prefeita de Itabuna pela rede Sustentabilidade, acionou o conselho de ética do partido para questionar a impugnação da sua candidatura nas eleições de 2024.

À época, os porta-vozes da Rede, Iaraci Dias e Diego Cunha, ‘sentaram em cima do processo’, segundo Marcelo Carvalho, novo porta-voz estadual eleito em março. Marcelo acusa Iaraci e Diego de bloquear a candidatura da professora Cleonice.

Com a nova executiva, estadual e nacional, o processo deverá ser finalmente aberto e pode resultar na expulsão dos antigos dirigentes, impactando, inclusive, a executiva nacional, onde Iaraci é uma das porta-vozes. A denúncia foi acatada em reunião da executiva nacional, realizada em Brasília, no último dia 9.

Iaraci Dias e Diego Cunha atribuem a retirada da candidatura ao indeferimento por parte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), devido a um problema na prestação de contas do PSOL, com quem a Rede compõe uma federação partidária.

Tentativa de golpe

Essa não é a primeira denúncia de arbitrariedade envolvendo a antiga executiva estadual. Na eleição realizada em março, os agora ex-dirigentes tentaram impedir a oposição de votar se trancando no auditório do hotel onde foi realizado o pleito.