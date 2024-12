Ex-secretária de Santaluz é assassinada; filho é suspeito

Aline Cunha, foi morta a golpes de faca em Salvador na segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução Redes Sociais

A ex-secretária de Assistência Social do município de Santaluz, Aline Cunha, foi morta a golpes de faca em Salvador na segunda-feira, 9. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito de cometer o crime é o filho da vítima.

Conforme a corporação, o agressor viajava no banco de trás e a mãe no banco do carona de um carro dirigido pelo marido da mulher e pai do agressor, quando o suspeito sacou um canivete e desferiu os golpes nas costas e no pescoço da genitora.

Ainda segundo a PC, enquanto o marido encaminhava a esposa para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde a morte foi confirmada, o agressor fugiu. Horas depois o suspeito se apresentou em uma unidade policial onde alegou que o pai teria atacado a mãe, versão que foi descartada pela investigação, devido às circunstâncias do crime.

Familiares destacaram que o suspeito tem histórico de surtos psicóticos. Ele foi detido em flagrante e foi solicitada à Justiça a conversão em prisão preventiva.

Em nota, a prefeitura de Santaluz lamentou o ocorrido: "A Prefeitura de Santaluz lamenta o falecimento de Aline Cunha, ex-secretária de Assistência Social do município. A administração municipal expressas os mais sinceras condolências aos familiares e amigos".