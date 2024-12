Celulares e drogas são apreendidos no Conjunto Penal de Paulo Afonso

Celulares, assessórios e drogas foram apreendido dentro das celas do Conjunto Penal de Paulo Afonso - Foto: Tony Silva / Nucom-Seap

Celulares, assessórios e drogas foram apreendido dentro das celas do Conjunto Penal de Paulo Afonso (CPPA), na segunda-feira, 9, durante a continuidade da Operação Aláfia, deflagrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), cujo foco é o combate ao crime organizado e a redução dos indicies de violência, em diversas regiões do país. A ação contou com apoio de equipes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Com as apreensões de 22 smartphones, três carregadores portáteis e dezenas convencionais para os celulares, foi eliminada a comunicação e a possibilidade de relação de custodiados com a criminalidade do lado externo da CPPA. Durante a intervenção, porções de maconha também foram retiradas das celas. Os materiais ilícitos foram encontrados em pavilhões ocupados por internos que exerciam papel de liderança criminosa no lado de fora da unidade prisional.

22 smartphones, três carregadores portáteis e dezenas convencionais para os celulares foram apreendidos | Foto: Tony Silva / Nucom-Seap

A operação nacional teve início no dia 2 de novembro deste ano, no Conjunto Penal de Jequié. Na Bahia, as ações são coordenadas pela Seap, por meio da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a Diretoria de Segurança Prisional (DSP). Em campo, as atividades são desenvolvidas por equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), da Coordenação de Monitoração e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e policiais penais ordinários.