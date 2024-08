Ex-vereador morre após carro capotar no sudoeste da Bahia

Acidente aconteceu no distrito de Irundiara - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O carro do professor e ex-vereador Fábio Soares Rocha, de 48 anos, capotou na zona rural de Jacaraci, no sudoeste da Bahia, nesta segunda-feira (5), causando a morte dele. O acidente aconteceu no distrito de Irundiara, a 1 km da zona urbana de Jacaraci.



Rocha era licenciado em matemática pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e foi eleito vereador de Jacaraci em 2016, com 305 votos. Fábio tinha forte atuação política na cidade. Não há informações sobre o seu velório e sepultamento. O corpo foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal de Guanambi. Ele deixa esposa e duas filhas.