Exames para CNH ficam 52% mais baratos na Bahia; saiba novos valores

Detran Bahia - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Após uma série de mudanças no processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os exames médicos e psicológicos realizados no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) tiveram os valores atualizados e ficaram mais baratos em todo o estado.

A redução para clínicas de trânsito credenciadas segue novas diretrizes nacionais estabelecidas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que determina que a soma das taxas cobradas pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica não pode ultrapassar R$ 180, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 3.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo apurado pelo Portal A TARDE, antes da atualização, a soma dos exames chegava, em média, a R$ 377. Com o novo teto estabelecido, houve uma redução de R$ 197, o que representa uma queda de aproximadamente 52,3% em relação ao valor anteriormente praticado.

Novas regras para a CNH

As mudanças nos valores ocorrem em meio a uma reformulação mais ampla no processo de habilitação. Neste domingo, 1º, a Secretaria Nacional de Trânsito publicou o novo Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que estabelece diretrizes nacionais para a realização das provas práticas da CNH.

O documento flexibiliza procedimentos adotados pelos Departamentos de Trânsito em todo o país, embora o cumprimento das novas regras seja obrigatório. O objetivo, segundo a Senatran, é tornar o processo mais alinhado às condições reais do trânsito e padronizar critérios de avaliação.

Fim da baliza como etapa eliminatória

Uma das principais mudanças é o fim da baliza como etapa autônoma e eliminatória do exame prático. Com as novas normas, a manobra deixa de ser realizada em circuito fechado e passa a ser avaliada como um estacionamento convencional ao final do percurso em via pública.

Com isso, o foco da prova prática se desloca para a capacidade do candidato de interpretar o ambiente, tomar decisões e conviver com pedestres, ciclistas e outros veículos no tráfego urbano.

Avaliação por sistema de pontos

Outra alteração relevante diz respeito ao sistema de avaliação por faltas. Antes, determinadas condutas, como deixar o veículo apagar, podiam resultar em reprovação imediata. A partir de agora, a avaliação será baseada exclusivamente nas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O candidato será pontuado conforme as infrações cometidas durante o trajeto, respeitando o limite máximo de dez pontos. As penalidades seguem a classificação do CTB, com pesos diferentes para faltas leves, médias, graves e gravíssimas.

CNH | Foto: Divulgação

Prova com veículo automático

O novo manual também oficializa a possibilidade de realização da prova prática com veículos de câmbio automático, desde que estejam devidamente equipados e em conformidade com a legislação vigente.

Apesar das diferenças de vias, sinalização e características urbanas entre os municípios, as diretrizes estabelecidas pela Senatran devem ser seguidas por todos os Departamentos Estaduais de Trânsito. O descumprimento das normas pode resultar em sanções administrativas e, em casos extremos, na intervenção do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).