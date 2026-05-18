Expansão do 5G: TIM anuncia modernização da rede em Salvador e RMS

Homero Salim, diretor de engenharia da TIM Brasil - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

Com internet de mais qualidade, muito mais velocidade e capacidade de conectar milhares de aparelhos ao mesmo tempo, Salvador e a Região Metropolitana (RMS) entraram na fase decisiva para a expansão da tecnologia 5G, a quinta geração de redes móveis na Bahia.

A tecnologia já está sendo implementada pela operadora TIM e deve beneficiar mais de 1,3 milhão de clientes. A expansão será concentrada no aglomerado urbano da RMS, em especial, as cidades abaixo:

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Lauro de Freitas;

Camaçari;

Simões Filho;

Vera Cruz;

Dias d’Ávila;

São Francisco do Conde;

Madre de Deus.

Em visita ao Grupo A TARDE, o diretor de engenharia da TIM Brasil, Homero Salum, explicou o motivo da escolha. Segundo ele, com a expansão, a operadora se desenvolve como uma rede capilarizada na grandes capitais e regiões metropolitanas.

Diretor de engenharia da TIM Brasil, Homero Salum | Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

“São 11 municípios da área metropolitana. Vamos avaliar o resultado, os benefícios, e depois expandir. [...] A gente tem uma eficiência planejada de 15% de energia, de eficiência energética. E tem um crescimento de demanda que a gente estima que deve aumentar em torno dos próximos 4 a 5 anos de 100% no consumo de dados”, contou ele.

A Bahia tem papel estratégico na operação da TIM, que vem realizando investimentos contínuos no estado. No último ano, a operadora ampliou e modernizou sua rede, expandindo a cobertura 5G de 29 para 46 cidades, o que representa um crescimento de 58% no número de municípios atendidos.

Salum define o momento de transição da operadora como um amadurecimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Nesse sentindo, o executivo diz

“A gente vai ter um crescimento bastante importante para o nosso 5G em cidades menores. A gente já cobre todas as cidades maior que 100 mil habitantes com 5G e estamos avançando para cidades menores. Na área metropolitana a gente entra com esse projeto amplo de modernização, que vai nos trazer essa possibilidade de levar inteligência artificial para perto dos clientes”, disse Salum.

Quando o projeto deve ser concluído?

A expectativa da empresa é finalizar toda a operação em Salvador e RMS no mês de agosto. A modernização, segundo a TIM, incorpora soluções avançadas como o uso de inteligência artificial na gestão da rede, permitindo ajustes dinâmicos no tráfego de dados.

O que é o 5G?

O 5G é a quinta geração das redes móveis de celular. Ele é o sucessor direto do 4G (LTE) e foi projetado para responder ao salto gigantesco no consumo de dados e na quantidade de dispositivos conectados que temos hoje em dia.

Não se trata apenas de baixar vídeos mais rápido no celular, mas sim de uma infraestrutura que permite conectar indústrias, carros autônomos, casas inteligentes e cidades inteiras.

Salum foi recebido pelo corpo diretivo do Grupo A TARDE. Na ocasião, estiveram presentes os diretores Caroline Góis, do Núcleo Digital; Eduardo Dute, da Rádio A TARDE FM e Mariana Carneiro, do Núcleo Impresso.

Além deles, também participaram do encontro Bruno Talento, diretor regional da TIM do Nordeste; Gustavo Maciel, gerente de operações da TIM Nordeste e Fernanda Veiga, Assessora de Comunicação da TIM.