Novo presidente da Juceb aposta em tecnologia para desburocratizar empresas na Bahia

Diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves (à esquerda), presidente da Juceb, Ramon Bagano (no meio), presidente João Mello Leitão (à direita) - Foto: Isabelle Santana | Ag. A TARDE

O novo presidente da Junta Comercial da Bahia (Juceb), Ramon Bagano, fez uma visita cortesia aos direitores do Grupo A TARDE na última terça-feira, 12, na sede do grupo, em Salvador.

O encontro, realizado na sala da diretoria, contou com a presença do presidente João Mello Leitão e do diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves. Na ocasião, ambos discutiram sobre a nova gestão da Juceb e compartilharam os novos projetos.

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“O Grupo A TARDE é um grande parceiro da Juceb, e cada vez mais eu quero estreitar essa parceria com eles. São pessoas extraordinárias, profissionais incríveis, o Jornal A TARDE cada vez mais crescendo”, disse Bagano após a visita, ele ainda complementou:

Com certeza, a Juceb será um grande apoiador dos projetos maravilhosos, que estão por vir aqui no Grupo A TARDE. A Juceb está de portas abertas para vocês Ramon Bagano - presidente da Juceb

Ramon Bagano tomou posse no último dia 10 de abril, após a saída da presidente Marise Chastinet, que deixou a cadeira para assumir a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), durante reforma administrativa coordenada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Implantação de IA e regularização do comércio de bairro: conheça os projetos da Juceb

Em entrevista, o novo preisdente da Juceb também mencionou quais são as suas prioridades à frente do cargo. Na ocasião, ele garantiu que dará continuidade aos projetos deixados por Marise Chastinet, mas que também imprimirá sua marca no órgão.

"Eu cheguei na Juceb e percebi que tinha alguns projetos em andamento, iniciado por Marise [Chastinet], hoje secretaria de Infraestrutura Hidríca, e eu percebi que esses projetos facilitaram muito a vida dos empresários", afirmou Bagano.

Em seguida, ele continuou: "Com a implantação de Inteligência Artificial, com a digitalização do processo. Agora, eu vou continuar esse projeto de Marise e iniciar outros, como por exemplo, regularizar todo o comércio de bairro e de municípios pequenos", declarou.

Um outro projeto robusto que vem sendo pensado por Bagano leva em conta a instalação da Juecb itinerante para regularizar os microempresários.

"A Junta Comercial, de certeza forma, vai ajudar os microempresários a fomentar cada vez mais o comércio e todo o empresariado baiano".

"Onde nasce todas as empresas": presidente da Juceb comenta sobre função

Antes de assumir o cargo, Bagano atuava como Superintendente de Alternativas Penais na Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP-BA). Na nova missão, o presidente comentou sobre a sua função à frente da Juceb.

“Fico muito feliz em estar à frente da Junta Comercial da Bahia, é onde nasce todas as empresas, onde registramos todas as atividades empresariais. O contato mais importante é com a sociedade empresarial, com as pessoas que estão à frente das lideranças das empresas e a comunicação com os empresários", contou ele.