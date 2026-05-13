Neoenergia Coelba inicia novo ciclo na Bahia com investimento bilionário e mudanças

Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação Neoenergia Coelba

A Bahia entra em uma nova etapa no setor elétrico com a renovação antecipada da concessão da Neoenergia Coelba por mais 30 anos. O contrato, assinado pelo Ministério de Minas e Energia, garante a permanência da distribuidora no estado até 2057 e marca o início de um novo ciclo de investimentos que promete ampliar, modernizar e fortalecer a rede elétrica em todas as regiões baianas.

O anúncio também foi marcado por uma mudança inédita no comando da concessionária. A engenheira Fabiana Lopes assume a presidência da empresa e se torna a primeira mulher a ocupar o cargo na história da Coelba. Ela substitui Thiago Guth, que passa a atuar como diretor-executivo da Neoenergia em nível nacional, responsável pelas distribuidoras do grupo em todo o país.

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Investimento recorde para os próximos anos

O novo plano prevê investimentos de R$ 24,7 bilhões até 2030, valor considerado o maior já anunciado pela distribuidora na Bahia. Segundo a empresa, os recursos serão destinados à expansão da rede, melhoria da qualidade do fornecimento, aumento da capacidade energética e modernização tecnológica.

A divisão dos investimentos será feita da seguinte forma:

R$ 7,3 bilhões para aumento da capacidade energética;

R$ 9,2 bilhões em novas ligações;

R$ 5,8 bilhões para melhoria da qualidade do serviço;

R$ 2,7 bilhões em tecnologia, infraestrutura operacional e regularização de clientes.

O planejamento inclui ainda:

Construção ou ampliação de 126 subestações;

Aumento de 37% da potência instalada, com mais 2.974 MVA;

Implantação de 44.717 quilômetros de linhas de alta e média tensão;

Cerca de 29,5 mil novas ligações por meio do programa Luz para Todos.

A nova diretora-presidente destacou que o investimento será distribuído em diversas regiões do estado.

“É um investimento bilionário. São cerca de 25 bilhões investidos nos próximos cinco anos, 70% acima do que nós já investimos na história da Neoenergia Coelba. Esse investimento está pulverizado, então ele vai atender às várias necessidades, seja de ampliação da nossa rede, de melhoria da rede, de ampliação da capacidade instalada em todas as regiões, de norte a sul, de leste a oeste, levando energia de qualidade para todo o povo baiano.”

Foco no extremo oeste e fortalecimento do agronegócio

Entre as regiões consideradas prioritárias está o extremo oeste baiano, onde a distribuidora pretende ampliar a infraestrutura energética para atender o crescimento do agronegócio.

“Nós temos um direcionamento importante de investimento para o extremo oeste baiano. É realmente uma região de muita necessidade. Vejam que a Neoenergia Coelba vai investir, mas também estamos em tratativa com a Empresa de Pesquisa Energética e com as associações que ali atuam para que a gente possa trazer grandes linhas de transmissão, para que a energia também chegue através dessas linhas de transmissão.”

“Então, a Neoenergia Coelba tem todo um estudo feito em parceria com todas as associações que suportam o agronegócio, e estamos em tratativa com o governo federal e com as entidades que movimentam e fazem com que os grandes leilões de transmissão aconteçam, para que a gente possa melhorar ainda mais o atendimento daquela região e impulsionar ainda mais o agronegócio aqui no estado baiano.”

Primeira mulher a comandar a Coelba

Fabiana Lopes estava à frente da Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, desde 2023. Durante a gestão, a distribuidora recebeu reconhecimentos nacionais ligados à qualidade do serviço e satisfação dos consumidores, incluindo o prêmio de Melhor Distribuidora do Brasil da Abradee em 2023 e 2025.

Fabiana Lopes, nova Diretora-Presidente da Neoenergia Coelba | Foto: José Simões / Ag A TARDE.

Com mais de 20 anos de atuação no setor elétrico, ela afirmou que a chegada ao comando da Coelba representa também um avanço na participação feminina em cargos de liderança.

“Para mim, é um orgulho imenso. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu acho que ela abre portas para outras mulheres. O setor elétrico é um setor predominantemente masculino, por sua origem, e aí, quando a gente tem a oportunidade de mulheres assumindo posições de liderança em empresas de tão grande porte como a Coelba, nós vamos abrindo oportunidades para outras mulheres enxergarem que também podem, e que o espaço está aberto.”

“A Neoenergia é uma empresa que valoriza muito a diversidade. Nós temos grandes executivas atuando no grupo, assim como programas especiais de escolas e de formação, especialmente para mulheres eletricistas. Então, desde a base até o topo da liderança, as mulheres ocupam o seu espaço. E eu estou muito feliz de ser a primeira mulher presidente de uma empresa como essa.”

Thiago Guth assume direção nacional da Neoenergia

Após três anos à frente da Coelba, Thiago Guth deixa a presidência da distribuidora e passa a ocupar uma função executiva nacional dentro do grupo Neoenergia.

Thiago Guth deixa a presidência da distribuidora e passa a ocupar uma função executiva nacional dentro do grupo | Foto: José Simões / Ag A TARDE.

“Bom, encerramos um ciclo importante de três anos e iniciamos um ainda mais importante. O investimento anunciado, de cerca de 25 bilhões para os próximos cinco anos, é um aumento de 71% em relação aos cinco anos anteriores. E eu encerro esse ciclo passando ali o bastão, passando o desafio para a nova presidente, que tem muita competência e experiência no setor. Mas foram importantes esses últimos três anos.”

“Nós investimos bastante também, cumprimos aquilo que anunciamos no início de 24, melhoramos a operação, os indicadores de qualidade do fornecimento, todos tiveram melhoria. As nossas pesquisas de satisfação de cliente também indicaram uma melhor percepção do cliente. O número de reclamações caiu cerca de 35%, então acho que é um momento importante para a empresa, é um momento em que a gente consolida isso e inicia um novo ciclo com o investimento de cerca de 25 bilhões de reais.”

Mudança no comando da empresa acontece junto ao anúncio do maior pacote de investimentos da história | Foto: José Simões / Ag A TARDE.

“Eu continuarei na Bahia, estado de origem com o qual eu tenho uma relação pessoal muito grande. Vou estar aqui como diretor executivo do grupo Neoenergia, apoiando a nova liderança. Nós seguimos agora com uma nova liderança, a primeira mulher presidente da Neoenergia Coelba, que tenho certeza de que, com sua competência, vai conseguir movimentar esses 25 bilhões e entregar ainda mais energia para a Bahia.”

Redes mais modernas e resistentes

A renovação da concessão traz novas exigências para as distribuidoras de energia, incluindo metas mais rígidas relacionadas à qualidade do serviço, digitalização e resistência das redes diante de eventos climáticos extremos.

“O contrato vem com algumas regras bem mais rígidas. O contrato anterior era um contrato de 30 anos atrás. A realidade mudou no país: digitalização, tecnologia. Hoje, as pessoas dependem cada vez mais da energia.”

“Então, basicamente, esse contrato exige metas mais rigorosas de qualidade, uma preparação com redes mais robustas para esses eventos climáticos que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Então, a empresa vai investir muito nisso, para deixar a rede mais forte para suportar isso. E vem com regras também de modernização da rede, de digitalização da rede.”

Luz para Todos e expansão social

Outro destaque apresentado pela empresa é a continuidade do programa Luz para Todos. Mais de R$ 1,1 bilhão já foram investidos na Bahia para levar energia elétrica a cerca de 30 mil quilombolas, indígenas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

“O Programa Luz para Todos é o maior programa de eletrificação rural da América Latina. Na Coelba, ao longo desses anos, a gente ligou cerca de 716 mil clientes. Normalmente, são clientes de regiões mais distantes, em que a gente tem que estender a rede por vários quilômetros, e há um desafio de execução. E esse programa vem continuando, e essa 12ª etapa é importante porque traz um critério diferente.”

“Além de atender uma região mais rural, mais afastada, que tem desafios de execução, ela também tem critérios de enquadramento, ou seja, são clientes que estão em regiões de povos originários, quilombolas, e também recebem benefício social amparado pelo governo federal, ou seja, justamente com um critério mais social.”

Investimentos no litoral e no Carnaval de Salvador

A distribuidora também anunciou mais de R$ 8 bilhões em obras voltadas para o litoral baiano, região considerada estratégica para o turismo. O plano prevê a implantação de 23 novas subestações e a modernização de outras 10 unidades, reforçando o abastecimento em áreas que recebem cerca de 8 milhões de visitantes por ano.

| Foto: José Simões / Ag A TARDE.

Outro destaque foi o investimento superior a R$ 200 milhões na estrutura elétrica do Carnaval de Salvador, incluindo a instalação de 10 quilômetros de rede elétrica, parte subterrânea, nos circuitos da festa e em regiões adjacentes.