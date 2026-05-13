LIDERANÇA
Pablo Barrozo destaca papel da avicultura no desenvolvimento da Bahia
Declaração foi dada durante comemoração aos 50 anos da Associação Baiana de Avicultura (ABA)
A celebração do cinquentenário da Associação Baiana de Avicultura (ABA), realizada nesta terça-feira, 12, em Feira de Santana, contou com a presença de lideranças políticas e do setor produtivo.
O ex-secretário estadual da Agricultura e pré-candidato a deputado estadual, Pablo Barrozo, foi um dos destaques do evento, sendo reconhecido pela atuação histórica no fortalecimento da cadeia produtiva baiana.
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Em discurso, Barrozo enfatizou o impacto econômico do setor:
"Celebrar os 50 anos da ABA é reconhecer um setor essencial que gera emprego e renda. A avicultura baiana vive um momento histórico fruto de união e trabalho", afirmou.
A presidente da entidade, Kesley Jordana, retribuiu o prestígio, ressaltando que a trajetória da ABA é pautada por parcerias com figuras que, como Barrozo, defendem a força do segmento.
Sob a atual gestão, a Bahia consolidou a liderança na produção avícola do Nordeste, impulsionada pela sinergia entre produtores, indústria e políticas de incentivo.