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LIDERANÇA

Pablo Barrozo destaca papel da avicultura no desenvolvimento da Bahia

Declaração foi dada durante comemoração aos 50 anos da Associação Baiana de Avicultura (ABA)

Rodrigo Tardio
Por
Bahia consolidou liderança na produção avícola do Nordeste
Bahia consolidou liderança na produção avícola do Nordeste -

A celebração do cinquentenário da Associação Baiana de Avicultura (ABA), realizada nesta terça-feira, 12, em Feira de Santana, contou com a presença de lideranças políticas e do setor produtivo.

O ex-secretário estadual da Agricultura e pré-candidato a deputado estadual, Pablo Barrozo, foi um dos destaques do evento, sendo reconhecido pela atuação histórica no fortalecimento da cadeia produtiva baiana.

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Em discurso, Barrozo enfatizou o impacto econômico do setor:

"Celebrar os 50 anos da ABA é reconhecer um setor essencial que gera emprego e renda. A avicultura baiana vive um momento histórico fruto de união e trabalho", afirmou.

A presidente da entidade, Kesley Jordana, retribuiu o prestígio, ressaltando que a trajetória da ABA é pautada por parcerias com figuras que, como Barrozo, defendem a força do segmento.

Sob a atual gestão, a Bahia consolidou a liderança na produção avícola do Nordeste, impulsionada pela sinergia entre produtores, indústria e políticas de incentivo.

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Tags

Cinquentenário Impacto Econômico Liderança na Produção Avícola Políticas de Incentivo

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