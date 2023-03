Exportações baianas registram crescimento de 22,5% em fevereiro

A Bahia registrou um crescimento de 22,5% nas exportações de fevereiro em comparação ao mesmo mês do ano passado. O valor contabilizado foi de US$ 742,4 milhões. Em 2023, o número de embarques derivados do petróleo alcançou um acréscimo de 244% frente a fevereiro de 2022. Com relação a janeiro deste ano, a diferença é de 146,2%.

De acordo com a base de dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o segmento de papel e celulose também se destacou no mês de fevereiro. Ele está entre os mais importantes das exportações baianas e apresentou números satisfatórios, no entanto, ainda é cedo para afirmar que haverá uma retomada consistente.

A quantidade embarcada da soja teve um recuo de 4,4% em fevereiro e de 23,1% no bimestre, no entanto, ainda não refletiu na safra estimada para este ano. A colheita, que registrou atraso, deve acelerar a partir de março.

Ainda sobre o mês passado, o setor químico/petroquímico apresentou uma queda de 12% em suas vendas, totalizando US$ 96,8 milhões. A comercialização do segmento está ligada à cotação do petróleo no mercado internacional, que vem apresentando resultados de baixa. Além disso, as dificuldades de competitividade do setor com os principais concorrentes nos mercados globais também influenciam nos resultados.

Para o decorrer de 2023, a expectativa é de que os preços médios de exportação fiquem abaixo dos do ano passado, em razão da esperada desaceleração da economia global. Quanto às importações, uma melhora do resultado em relação a janeiro foi registrada. No bimestre, as importações somaram US$ 1,70 bilhão, com queda de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado.