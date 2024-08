Exportações de frutas do Brasil cresce 5,09% no primeiro semestre

Manga registrou um crescimento de 13,04% - Foto: Divulgação | Eloi Correa

As exportações de frutas brasileiras cresceram 5,09% no primeiro semestre de 2024 em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). Isso acontece após o impulsionamento da elevação dos preços das principais frutas e pela variação cambial favorável.

Essa elevação é provocada pela quebra de safra e pela redução dos volumes enviados à União Europeia por concorrentes do Brasil. Com mais de 70% das frutas exportadas destinadas ao mercado europeu, o Brasil conseguiu se beneficiar desta situação. Adicionalmente, a variação cambial positiva no início de 2024 contribuiu significativamente para o aumento do valor das exportações.

Dentre as frutas que mais se destacaram, a manga registrou um crescimento de 13,04%, enquanto o avocado teve um aumento de 10,14%. No entanto, o volume total exportado caiu -8,72% devido a problemas climáticos no final de 2023 e no começo de 2024.

De acordo com o presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, apesar dos desafios climáticos, as exportações conseguiram crescer em valor nas exportações. Para ele, os resultados são motivos para otimismo para o segundo semestre, que é o período mais forte para as exportações de frutas no Brasil.