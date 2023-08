Expotech 2023 recebe mais de 60 expositores em Salvador

O segundo dia da 5ª edição da Expotech, nesta terça-feira, 25, reúne 62 expositores e empresários dos segmentos de saneantes, cosméticos e tintas, no SENAI CIMATEC, no bairro de Piatã, em Salvador.

Fornecedores de matérias primas, equipamentos, insumos e serviços apresentam tendências do mercado para empresários do ramo, com objetivo de aproximar as propostas às industrias de micro, pequeno e médio porte.

Simultaneamente às exposições, o evento realiza palestras técnicas, com a participação de representantes da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (DIVISA), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Ministério do Meio Ambiente, além do presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Cavalcanti e de diferentes indústrias geradoras de tecnologias.

A expectativa é reunir cerca de 1.300 pessoas nos dois dias do evento, que termina nesta terça.

O evento é promovido pelo Saneantes da Bahia, instituição que representa as indústrias de sabões, detergentes, produtos de limpeza em geral, aditivos de uso industrial e velas da Bahia; pelo Sindcosmetic, que representa a indústria de cosméticos e perfumaria do estado da Bahia e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA). Além disso, o evento conta com patrocínio do Banco do Nordeste e o apoio Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e do SENAI CIMATEC.