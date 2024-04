Falso advogado abre banco na Bahia e é acusado de roubar milhões | A TARDE

Um falso banco registrado como Agro abriu uma unidade na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. A empresa tem como presidente Ruy Rodrigues Santos Filho, que responde a acusações de estelionato, teve prisões preventivas realizadas e já atuou como falso advogado.

Além do interior da Bahia, o Banco Agro também abriu unidades em Fortaleza e no município de Sorriso, no Mato Grosso. Eles prometiam empréstimos vantajosos a produtores rurais, além de oferecer possibilidades de investimentos e financiamentos.

Segundo reportagem divulgada pelo site UOL, a empresa não tem autorização do Banco Central para atuar com serviços financeiros. Atualmente, os sócios respondem na justiça por possível golpe em clientes e investidores.

Segundo alguns processos públicos, o prejuízo causado por Ruy Rodrigues chega a R$ 5,8 milhões. Investigações que correm em sigilo podem tornar a cifra ainda mais elevada.

Em Sorriso-MT, dois empresários entraram com um processo pedindo R$ 1 milhão de volta. Segundo eles, o valor investido foi aplicado em contas falsas. Em abril de 2024, um produtor rural realizou uma ação cobrando a devolução de R$ 401 mil por parte do Banco Agro.

Falso advogado

Ruy Rodrigues Santos Filho nasceu em Feira de Santana. Ele é acusado de estelionato desde 2004, quando foi intimado sob suspeita de aplicar golpes utilizando documento falso. Na ocasião, ele teria se passado por advogado sem ter OAB.

Em 2009, Ruy foi preso em Salvador após tentar fugir do 10º andar de um apartamento no Rio Vermelho. Ele utilizava a carteira da OAB do pai, Ruy Rodrigues Santos.

Uma reportagem do A TARDE divulgou que o homem foi preso com documentos de três carros de modelos Hilux, Tucson e Veracruz. Os veículos estavam nos nomes de possíveis vítimas. Após pagar fiança, ele decidiu se mudar para Brasília. No Distrito Federal, o baiano continuou atuando e pedindo dezenas de milhares de reais de clientes, prometendo soluções, mas desaparecia com o dinheiro das vítimas.

Ruy também recebeu acusações de ter utilizado CPFs falsos e de calote na mensalidade escolar do filho. Ele já se apresentou como sócio das empresas Investe Agro, Agro Nutri Brasil, Grupo Boi Forte, além da Jatobá Mendes Santos Advogados Associados, escritório que pertence à esposa.

Ruy Rodrigues assinou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público em 2022. Na ocasião, ele confessou ter praticado ilegalmente a profissão de advogado. Em seguida, começou a procurar investidores para o Banco Agro.