Juíza de decisões no Caso Binho Galinha é transferida para Salvador | A TARDE

A juíza Elke Figueiredo Schuster Gordilho foi removida da comarca de Feira de Santana para Salvador. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 18, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) ao Portal A TARDE.

Segundo o TJ-BA, a remoção ocorre por critério de merecimento em sessão realizada nesta quarta-feira, 17. A juíza esteve à frente das decisões envolvendo o caso do deputado estadual Binho Galinha (PRD) como 2ª substituta da 1ª Vara Criminal da comarca de Feira.

Elke Figueiredo era titular da Vara da Infância e Juventude e agora vai atuar na 41ª Vara de Substituições da capital baiana.

Com a permuta, a Vara da Infância e Juventude de Feira passará para titularidade do juiz Fabio Falcão Santos, então juiz titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas também no município.