Famílias dos estudantes recebem novo crédito do Bolsa Presença | A TARDE

O Governo do Estado disponibilizou, nesta segunda-feira, 15, o novo crédito do Programa Bolsa Presença para as famílias dos estudantes da rede estadual de ensino que estão em condições de vulnerabilidade socioeconômica e são cadastradas no CadÚnico. A ação representa o investimento de R$ 54,9 milhões do total de R$ 635,9 milhões de recursos próprios destinados para o programa, neste ano.

O total de 351.872 famílias atendidas recebe R$ 150 por parcela, acrescida de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado e com frequência regular. O valor pode ser utilizado na compra de alimentos e materiais de limpeza em pequenos estabelecimentos comerciais e supermercados ou em outras necessidades, a exemplo da aquisição de medicamentos.

A estudante Gabriela Cruz, 17, 2º ano, do Colégio Estadual Professora Noêmia Rêgo, falou da importância do benefício. “Sou beneficiária do programa desde o 1º ano e o valor tem ajudado muito nas despesas de casa, pois compramos diferentes alimentos, como arroz, feijão, carne e outros. Vou fazer compras com o novo crédito hoje mesmo, em um mercado perto de casa”.

O superintendente de Gestão da Informação da Secretaria da Educação do Estado, Rainer Guimarães, destacou o impacto do programa. “O Bolsa Presença se firma em conjunto com as políticas que visam assegurar o acesso e a permanência dos estudantes na escola, a exemplo do transporte escolar, fardamento, livro didático e alimentação de qualidade. O programa vai além, sendo um incentivo financeiro utilizado pelas famílias em sua manutenção básica e, também, um importante elemento que movimenta a economia dos municípios".