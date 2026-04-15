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TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Famílias recebem escrituras definitivas em Santo Estevão

Ação faz parte do programa de regularização fundiária da Urbis

Rodrigo Tardio
Por

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Regularização permite que as famílias tenham a posse definitiva dos lares
Regularização permite que as famílias tenham a posse definitiva dos lares -

O Governo da Bahia, por meio da Habitação e Urbanização da Bahia (URBIS), realiza nesta quinta-feira, 11, a entrega de 48 novas escrituras a moradores de Santo Estêvão.

A iniciativa integra a política estadual de regularização fundiária, que busca garantir segurança jurídica e dignidade habitacional em todo o território baiano.

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Com esta nova etapa, o município alcança a marca de quase 200 imóveis regularizados recentemente — 148 títulos já haviam sido entregues em fases anteriores.

A regularização permite que as famílias tenham a posse definitiva dos lares, facilitando o acesso a linhas de crédito para reforma e garantindo a valorização imediata do patrimônio.

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Direitos e cidadania

O presidente da URBIS, Rogério Costa, reforça que a entrega dos documentos é um marco de transformação social.

“A escritura é mais do que um documento. É a garantia de um direito que traz estabilidade e abre portas para novas oportunidades”, afirmou o gestor, reiterando o compromisso da empresa em acelerar os processos de regularização no interior do estado.

Solenidade

A cerimônia de entrega está agendada para as 8h30, no primeiro andar da Igreja Assembleia de Deus Missão, situada na Avenida Dom José Botelho.

O evento deve contar com a participação da deputada federal Ivoneide Caetano, além de lideranças locais e representantes da URBIS.

A regularização fundiária é vista como um dos pilares da gestão habitacional, pois resolve problemas históricos de ocupação e dá tranquilidade às famílias que, por décadas, possuíam a posse, mas não a titularidade das residências.

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Tags:

Escrituras Imobiliárias Habitação na Bahia santo estêvão Urbis

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