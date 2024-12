Feira Baiana da Agricultura Familiar registra sucesso de público

Fluxo de mais de 50 mil pessoas em cinco dias de evento foi registrado na 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária - Foto: Divulgação

A 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária foi um sucesso, registrando um fluxo de mais de 50 mil pessoas em cinco dias de evento, realizado no Parque Costa Azul, em Salvador, de 11 a 15 de dezembro. Mais de 600 expositores marcaram presença apresentando cerca de seis mil produtos de agricultura familiar, gerando uma renda a mais, visibilidade e novas oportunidades de negócios para esses agricultores.

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, falou sobre o tamanho do evento. “Foram cinco dias de felicidade, festa e celebração para os expositores que participaram. Milhares de visitantes passaram pela Feira, encontrando belos produtos e histórias marcantes".

Resultados expressivos e produtos que fizeram história

Nos 27 Armazéns Territoriais, cerca de seis mil produtos foram comercializados, entre mel, iogurtes, biscoitos, cafés, queijos, temperos, geleias e castanhas. Os estandes foram espaços de valorização da produção regional e de grandes resultados para agricultores e agricultoras.

| Foto: Divulgação

No estande Chocolates da Bahia, a Bahia Cacau, pioneira no Brasil em chocolates de origem da agricultura familiar, apresentou barras com formulações de 35% a 75% de cacau, bombons e outros produtos. Osaná Crisóstomo, presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (Coopfesba), comemorou. “A Feira é essencial para mostrar a força da agricultura familiar e o nosso potencial de mercado. Nesta edição, aumentamos as vendas em 20%, um reflexo do crescente interesse pelos produtos do cacau ao chocolate”.

Já na praça gastronômica, o estande Tilápia do Velho Chico foi destaque. Rosália Vieira, presidente da Cooperativa de Produção e Comercialização dos Derivados de Peixes de Sobradinho (Coopes), ressaltou o sucesso do evento. “Essa foi uma das melhores edições para nós. Trouxemos 300 quilos de produtos como filé, bolinho e linguiça de tilápia e zeramos todo o estoque. Além disso, estabelecemos contatos importantes com comerciantes de Salvador interessados em vender nossos produtos”.

Outro grande sucesso foi o da sorveteria da Cooperativa de Agricultores e Agricultoras Familiares da Agricultura Familiar (Coopersabor), que conquistou o público com sabores únicos como umbu, licuri e maracujá da Caatinga. Teve ainda a cervejaria, com chopes e cervejas de licuri. “Levamos mil litros de chope, que esgotaram rapidamente, e comercializamos mais de 100 quilos de sorvetes. A Feira é sempre uma oportunidade única para expandir nossos mercados e fortalecer a nossa marca”, comemorou Charles Conceição, presidente da cooperativa.

Espaços que encantaram e geraram oportunidades

Além disso, a Feira promoveu empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local, com as contratações para montagem, limpeza, estruturação do evento, além da participação de ambulantes.

Clarissa do Amaral, que participou vendendo brigadeiros, ressaltou a oportunidade de estar na Feira. “Foi uma experiência incrível. Aqui, a gente não só vende, mas também faz contatos e aprende muito. Participar desse evento trouxe um reconhecimento enorme para o meu trabalho, além de uma renda extra importante”.

Um evento que vai além dos números

A 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar reforçou o papel transformador da agricultura familiar na economia, na cultura e na gastronomia da Bahia. Muito mais do que um espaço de comercialização, o evento foi um palco para histórias de superação, inovação e valorização do rural baiano e nordestino.

Com recordes de público, vendas expressivas e visibilidade para agricultores familiares, o evento se consolida como um marco no calendário estadual, já deixando o público na expectativa pela próxima edição.

A 15ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária foi realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes-BA). O evento contou com o apoio de parceiros importantes como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e o patrocínio do Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.