Davi se revolta com concurso de sósia e ameaça processo

Parece que Davi Brito não gostou da ideia de fazerem um concurso de sósias dele. Essa brincadeira ganhou popularidade nos últimos dias, mas para o campeão do BBB 2024 não passa de uma “falta de respeito”. Além disso, ele garantiu que entrará com medidas cabíveis contra os responsáveis pelo evento anunciado para acontecer na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

“Vocês não cansam de me perseguir. Eu não tenho 1 dia de paz nessa internet. Como assim pegam minha imagem, meu nome e vão fazer um evento sem nenhuma autorização da própria pessoal? Isso é uma falta de respeito, vamos procurar o responsável por esse ato e vamos tomar as medidas cabíveis em cima disso”, escreveu o campeão do BBB 24 em uma publicação no Instagram.

Depois que o comentário viralizou, a mãe dele, Elisangela Brito, tentou contornar a situação. “Gente, por favor desconsiderar esse post do Davi, ele não sabia que é algo favorável a ele. Ele vai se retratar”, disse.

Quem também comentou sobre o assunto foi o ex-BBB Lucas Buda, que brincou com a situação e sugeriu que Davi fosse júri do concurso, mas o baiano foi contra a ideia. “Não tá tendo nada negativo pra postar sobre mim e vem inventar isso aí, vai servir muito bem de um processo”, disse.

Fazer concurso de sósias de famosos é a nova onda do momento e já ganhou edições para encontrar sósias do escritor Machado de Assis, dos atores Timothée Chalamet, Paul Mescal, Wagner Moura, Fernanda Torres e de Selton Mello.

O concurso vai acontecer no dia 19 de dezembro, a partir das 16h30 no vão da Biblioteca Central da UFBA. O prêmio? Essa é a parte mais inusitada, pois será um kit calabresa.