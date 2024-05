Feira de Santana tem final de semana 'sangrento' com 5 homicídios | A TARDE

O final de semana na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, foi marcado por um alto índice de violência. Foram registrados cinco homicídios distribuídos no distrito de Humildes e nos bairros Campo do Gado Novo, Papagaio, Lagoa Grande e Campo Limpo.

O primeiro homicídio ocorreu no bairro do Campo Limpo, no sábado, às 16h20. A vítima foi identificada como Jean da Silva de Almeida, de 40 anos. Segundo informações da polícia, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e não resistiu, vindo a óbito ainda no local.

Já às 17h, no bairro Lagoa Grande, Gabriel Antônio das Virgens Batista, de 23 anos, sofreu perfurações nas mãos, rosto e cotovelos.

No domingo, 5, o primeiro homicídio foi registrado às 6h. O crime aconteceu no bairro do Papagaio. De acordo com informações do Acorda Cidade, a vítima foi identificada como Wallace Taixay Silva Oliveira, de 34 anos. Ele foi encontrado morto dentro de casa com perfurações na cabeça, braços e costas provocadas por tiros de arma de fogo.

No período da tarde, um homem foi assassinado às margens da BR-324, sentido BR-101, próximo ao Distrito de Humildes. Ele foi baleado com dois tiros na região da cabeça por uma arma calibre 380.

Já na doite de domingo, um homem ainda não identificado foi morto a tiros no bairro Campo do Gado Novo. Ele foi alvejado por tiros e não há mais informações sobre autoria e motivação do crime.

Todos os casos são investigados pela Polícia Civil da Bahia.

