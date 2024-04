Feira de Saúde realiza cerca de 4 mil atendimentos em Porto Seguro | A TARDE

A Feira de Saúde Mais Perto, que aconteceu em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nesta sexta-feira, 22, fez cerca de quatro mil atendimentos de saúde e cidadania na estrutura montada no Complexo Frei Calixto.

A ação é promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em conjunto com as Voluntárias Sociais da Bahia. Os serviços vão estar disponíveis até sábado, 23, das 7h às 17h.

A cecretária da Saúde, Roberta Santana, acompanhou o primeiro dia de atendimentos acompanhada da superintendente de Políticas para os Povos Indígenas do Estado da Bahia, Patrícia Pataxó, e destacou a importância do serviço para reforçar a atenção primária na região.

“Através da Feira Saúde Mais Perto, o Governo do Estado chega junto ao município e oferece esse fortalecimento da atenção primária, garantindo o acesso a consultas e exames e reforçando a saúde de Porto Seguro e região. Nesse primeiro dia, tivemos o prazer de realizar mais de quatro mil atendimentos, com grande procura para as consultas e procedimentos oftalmológicos. Amanhã, seguimos com os atendimentos, levando saúde para quem mais precisa”, disse Santana.

Na estrutura instalada no local, estão sendo realizadas consultas e procedimentos oftalmológicos como cirurgia de catarata, exame de refração e limpeza da lente para quem já fez cirurgia de catarata, além de atendimento odontológico, preventivo ginecológico, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x, mamografia e exames laboratoriais.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pela Feira Saúde Mais Perto, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG e CPF. No caso de exames de ultrassonografia e exames laboratoriais, é preciso apresentar a solicitação médica.