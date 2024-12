Feirão Limpa Nome: 400 mil empresas baianas podem negociar dívidas

Na Bahia, são 429.064 empresas devedoras - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A Bahia conta 429.064 empresas devedoras, o que representa 5,6% do total nacional. Para ajudar empresários a regularizar sua situação financeira, a Serasa e a Febraban lideram um mutirão nacional de negociação chamado Feirão Limpa Nome, que oferece condições especiais para a quitação de dívidas de pessoas jurídicas.

O Feirão conta com descontos de até 99% e parcelamentos de até 72 vezes. A plataforma Limpa Nome, da Serasa, centraliza as ofertas e permite que os empresários consultem as opções disponíveis e realizem a negociação, reunindo as dívidas em um único boleto ou chave Pix.

Os dados revelam que o Brasil possui mais de 7 milhões de empresas endividadas, com um total de R$ 21 bilhões em dívidas, representando uma média de três pendências por empresa.

Além disso, o mutirão também oferece uma chance para os empresários que enfrentam o chamado "duplo endividamento", situação em que possuem pendências tanto no CPF quanto no CNPJ. Cerca de 6,8 milhões de brasileiros estão nesta condição.

O prazo para aproveitar as ofertas do Feirão Limpa Nome é até 20 de dezembro. Os interessados podem acessar o site ou aplicativo da Serasa para consultar as condições de negociação e buscar a solução para suas dívidas.