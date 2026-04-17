Feriadão começa com sol, mas mudança no tempo já tem data na Bahia

Feriado de Tiradentes será de chuva - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O feriadão de Tiradentes promete ser de forte presença do sol e temperaturas elevadas em Salvador e em grande parte da Bahia, com mudança gradual no tempo apenas a partir do domingo, 19.

A previsão, divulgada nesta sexta-feira, 17, pela Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), indica um período de variação climática, típico da transição entre dias mais estáveis e a chegada de instabilidades atmosféricas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo com a possibilidade de chuva em alguns momentos, o calor segue como protagonista do feriado, propiciando atividades ao ar livre ao longo do período.

“O cenário indica um período com variação nas condições do tempo, com predomínio de temperaturas elevadas e ocorrência de chuvas isoladas a partir de domingo, em diferentes regiões do estado”, explica, Henrique Mendonça, meteorologista do Inema.

Sábado de sol forte e céu aberto em Salvador

O sábado, 18, deve manter o padrão de tempo firme em praticamente toda a Bahia. O sol predomina e o calor ganha força ao longo do dia, criando condições ideais para praias e passeios.

Em Salvador, a nebulosidade pode variar, mas sem comprometer a sensação de calor. No interior, o cenário é ainda mais intenso: Feira de Santana pode chegar aos 32°C, enquanto Barreiras tem previsão de até 35°C.

No sudoeste do estado, há apenas possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, sem grande impacto no clima geral.

Domingo marca retorno das instabilidades

A partir do domingo, 19, o tempo começa a mudar. Apesar da manutenção das altas temperaturas, o estado entra em um período de maior instabilidade atmosférica.

Em Salvador e no litoral, o dia será marcado por alternância entre sol e chuvas isoladas. Já no centro-oeste baiano, há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, enquanto o calor continua intenso, com máximas que podem chegar a 35°C em algumas regiões.

Segunda-feira terá tempo instável

Na segunda-feira, 20, o padrão de instabilidade se mantém. O sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de chuva em diferentes pontos do estado.

O calor segue predominante, com temperaturas acima dos 30°C em grande parte da Bahia. No litoral, incluindo Salvador, o dia será de alternância entre períodos de sol e chuvas rápidas. No centro-oeste, as pancadas de chuva tendem a ser mais frequentes.

Feriado de Tiradentes será de chuva isolada

Na terça-feira, 21, feriado de Tiradentes, o cenário não muda de forma significativa. O calor continua forte e as temperaturas seguem elevadas em todo o estado.

Em Salvador, a máxima deve ficar em torno de 31°C, com sol intercalado por chuvas isoladas. No interior, cidades como Barreiras, Juazeiro e Barra podem registrar entre 35°C e 36°C. Já no extremo oeste, há previsão de pancadas de chuva mais consistentes ao longo do dia.