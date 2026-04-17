MUNICÍPIO SEGURO
Projeto mobiliza prefeituras baianas para enfrentamento da violência
Encontro marca entrega de selos de compromisso e lançamento da escuta para Plano de Segurança 2034
O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) promove, no próximo dia 28, o 1º Encontro Estadual do Projeto Município Seguro. O evento vai ser realizado na sede da instituição, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 14h, com o objetivo de fomentar políticas públicas integradas e orientar gestores municipais sobre o enfrentamento à violência.
A abertura vai ser feita pelo procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, e contará com as presenças dos secretários estaduais Marcelo Werner (Segurança Pública) e Felipe Freitas (Justiça e Direitos Humanos), além do presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), Wilson Cardoso.
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Reconhecimento
Um dos pontos altos do evento será a entrega do selo “Compromisso por um Município Seguro”. A honraria vai ser concedida aos gestores que já formalizaram a adesão à iniciativa, reconhecendo o esforço das administrações locais na consolidação de ferramentas previstas na Lei Federal nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).
Atualmente, o projeto Município Seguro já alcança 373 cidades baianas. Dessas, 59 já assumiram o compromisso formal de implementar os instrumentos de gestão e prevenção previstos no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).
Planejamento e estratégia
A programação técnica inclui a apresentação detalhada do projeto pelos promotores Hugo Casciano de Sant’Anna, coordenador do Ceosp, e Igor Clóvis Silva Miranda, coordenador do Geosp.
O secretário Marcelo Werner vai aproveitar a ocasião para lançar a Escuta Social, etapa fundamental para a elaboração do novo Plano Estratégico da Segurança Pública 2034.
Para o presidente da UPB, Wilson Cardoso, a união institucional é a chave para o sucesso das políticas públicas:
"Foi assim com a educação e no combate aos altos cachês em festejos. Será assim também com o 'Município Seguro'. A parceria com o MPBA garante avanços reais para a população", destacou.
O encontro deve reunir um público diversificado de prefeitos, vereadores, secretários municipais e técnicos de gestão, reforçando o papel das prefeituras como agentes estratégicos na construção de uma segurança pública mais preventiva e eficiente.
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